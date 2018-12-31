"Танец хлопков" и песня об ангелах: в мире встречают 2020-й год

Независимое государство Самоа в южной части Тихого океана стало первой страной в мире, которая встретила 2020-й год и новое десятилетие. Праздник отметили традиционными танцами - женским, сивой, и мужским, сасой, больше известным как "танец хлопков" - а также многочисленными огненными шоу.
Новогоднего настроения ничто не омрачало: за три дня до торжеств в стране было отменено чрезвычайное положение, введенное около шести недель назад из-за массовой вспышки кори. Справиться с эпидемией удалось благодаря объявленной в экстренном порядке кампании вакцинации.
Фейерверки в Сиднее могли отменить
От красочных фейерверков решили не отказываться в Австралии, несмотря на сильные лесные пожары на юго-востоке страны. Около 4000 жителей покинули город Маллакуту, который заволокло плотным дымом, и собрались на пляже, откуда спасатели решили эвакуировать их по воздуху и воздушным путем. В интернете петицию с просьбой отменить торжества в Сиднее в знак солидарности с потерпевшими подписали свыше 250 тысяч человек.
Лорд-мэр города Кловер Мур, однако, решил этого не делать, сославшись на то, что выделенные на празднования средства практически полностью израсходованы, а фейерверки, а также все, что с ними связано, принесут в казну штата Новый Южный Уэльс почти 70 млн фунтов (82 млн евро). По оценкам властей, световое шоу в гавани Сиднея должно было привлечь около миллиона человек.
Фейерверки в гавани Сиднея
Не скупиться на фейерверки на этот раз решили и в Лондоне: только по официальным данным, их ожидается около 12 тысяч, причем порядка 2000 залпов будут сделаны у знаменитого Лондонского глаза - колеса обозрения на набережной Темзы.
Кроме того, впервые за год прозвонит Биг-Бен: он отсчитает 12 ударов. В августе 2017 года часовую башню Вестминстерского дворца поставили на реставрацию, которая должна завершиться в 2020-м.
"Башня для диджеев" и песня про ангелочков в Берлине
Немцы - еще одни любители проводить старый и встретить Новый год под залпы своего собственного салюта. Тем не менее в нынешнем году сделать это удастся не везде.
Берлин, например, из соображений безопасности запретил любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где - уже в 25-й раз - проходит самая большая в Германии новогодняя вечеринка под открытым небом. Под нее отвели сектор города общей протяженностью около 1,5 километров - от Бранденбургских ворот практически до Колонны Победы, в районе парка Тиргартен.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравляет соотечественников с Новым годом
Возле знаменитой эмблемы Берлина на этот раз возвели специальную "башню для диджеев", откуда те будут развлекать собравшихся. Певец и артист Франк Цандер (Frank Zander) споет про "маленьких ангелов" ("Ja, wenn wir alle Englein wären" - "Если бы мы все были ангелочками"), а группа Brenner порадует публику "рок-музыкой для байкеров".
В Мадриде отпраздновали досрочно
А вот в Испании, точнее в Мадриде, Новый год уже отпраздновали... досрочно - вечером 30 декабря на площади Пуэрта-дель-Соль. По традиции его отмечают многоголосым звоном колоколов на здании Королевской почты, съедая 12 виноградинок "на удачу".
За сутки до этого события служащие городского муниципалитета проверяют работу механизма, поэтому многие жители и гости города собираются на площади, чтобы приобщиться к торжествам заранее.
Просто космос на Тверской
В России Новый год первыми отмечают жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.
Встретить праздник в Москве можно на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в столичных парках, а также на катках. Как сообщает РИА "Новости", на Тверской улице торжества проходят в особой, "космической", стилистике. Профессиональные высотные гимнасты покажут трюки на высоте крыш. Эквилибристы готовят воздушно-акробатические номера: они будут выступать на уникальном снаряде - "космических качелях" с размахом в 4 метра.
Через час после Москвы Новый год отпразднуют в Калининграде.
Смотрите также:
-
Немецкие новогодние традиции
Гадание при свечах
Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.
-
Немецкие новогодние традиции
Не копаться в грязном белье
Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.
-
Немецкие новогодние традиции
Своя "Ирония судьбы"
В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...
-
Немецкие новогодние традиции
Обращение канцлера
Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.
-
Немецкие новогодние традиции
Фейерверк
Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов. Правда, в этом году в некоторых районах городов любительские фейерверки запрещены - ради безопасности и экологии.
-
Немецкие новогодние традиции
Поцелуи под яркими вспышками
Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!
-
Немецкие новогодние традиции
Вино под огнем
Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!
-
Немецкие новогодние традиции
Вместо "Оливье"
Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!
-
Немецкие новогодние традиции
Приманка для удачи
На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.
-
Немецкие новогодние традиции
Со стола в кошелек
Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.
-
Немецкие новогодние традиции
С Новым годом!
Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!
Автор: Екатерина Крыжановская