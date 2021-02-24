Тампоны - не роскошь: как меняется отношение к средствам гигиены в Германии

Студентки во Франции бесплатно получат прокладки и тампоны. Автоматы со средствами гигиены планируется установить в кампусах и студенческих общежитиях, заявила министр высшего образования страны Фредерик Видаль. Ранее бесплатно предоставлять женщинам прокладки и тампоны решили власти Новой Зеландии и Шотландии. В Германии на онлайн-платформе Change.org размещена электронная петиция, обращенная к немецкому правительству, которая требует сделать тампоны и другие средства бесплатнымм и доступными во всех общественных местах. Эта инициатива собрала более 35 тысяч подписей. Ее инициаторы призывают последовать примеру Шотландии, к которой уже успели присоединиться и другие страны.
Надо сказать, что некоторые изменения в сфере средств гигиены уже произошли ранее. В Германии средства женской интимной гигиены ощутимо подешевели больше года назад: с 1 января 2020 года в Германии тампоны, прокладки, менструальные чашечки, бинты и прочие средства стали стоить дешевле. Согласно принятому в ноябре 2019 года решению бундестага, размер налога на добавленную стоимость (НДС) для этих товаров, столь необходимых женщинам при наступлении "критических дней", понизился с 19 до 7 процентов, сравнявшись с налоговой ставкой на предметы первой необходимости. До этого средства интимной гигиены, наряду с табачными изделиями и алкоголем, относились в ФРГ к категории "предметы роскоши" и облагались налогом по максимальной ставке. Что же заставило парламентариев изменить их классификацию?
Петиция против высокого налога на тампоны
Такое действие возымела размещенная на онлайн-платформе Change.org и обращенная к немецкому правительству электронная петиция, которую в 2018 году инициировали две студентки из Гамбурга - активистки движения за права женщин Нанна-Жозефине Ролофф (Nanna-Josephine Roloff) и Ясмин Котра (Yasemin Kotra). Около 200 тысяч подписей собрал опубликованный ими документ. Причем среди тех, кто одобрил его, - не только женщины, но и мужчины. Обращение поддержали и компании - производители гигиенических тампонов, а также магазины товаров первой необходимости.
"Это не предметы роскоши, и налог на них следует снизить", - потребовали инициаторы петиции. С их точки зрения, в условиях, когда в Германии в категорию товаров повседневного спроса наряду с продуктами питания входят букеты цветов и проездные билеты на городской общественный транспорт, такое абсолютно несправедливо.
Дело в том, что в Германии существуют две ставки НДС. Общая составляет 19 процентов, а сниженная - 7 процентов. Из-за пандемии коронавируса обе ставки были временно снижены на период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. Пониженная ставка НДС распространяется на продукты питания и предметы первой необходимости. Но без казусов тут не обходится. Любопытно, скажем, что в категорию 7 процентов попадают корм для животных, трюфели, декоративные статуэтки, в то время как детское питание, минеральная вода, лекарства облагаются НДС по 19-процентой ставке. И это только некоторые примеры.
Налоговая дискриминация женщин?
Как отметила присутствовавшая на судьбоносном заседании бундестага немецкая журналистка Жюль Шульте (Jule Schulte), менструация - естественный процесс в организме женщины, который "не зависит от того, нравится ей это или нет", и происходит он каждый месяц на протяжении 40 лет жизни. Так что на приобретение одноразовых средств интимной гигиены женщинам приходится тратить немало денег. Нанна-Жозефина Ролофф даже назвала высокий НДС на средства женской гигиены "налоговой дискриминацией женщин по половому признаку", что идет вразрез с Основным законом Германии.
Улле Шаувс (Ulle Schauws), представляющей парламентскую фракцию "Союза 90"/"Зеленых" по вопросам женской политики, такая ситуация не особенно удивляет. Она напоминает о том, что более двух третей мест в немецком парламенте занимают мужчины, которые от "женских" тем далеки.
Ирландия - единственная страна в ЕС без налога на средства женской гигиены
Как бы то ни было, предпринятая в Германии акция окончилась успешно: немецкий бундестаг в конце концов проголосовал за снижение НДС на средства женской личной гигиены, и теперь цены на них снизились на 10 процентов. Между тем, целый ряд других стран в этом отношении Германию давно опередили. В Кении, например, НДС на подобные товары отменен еще в 2011 году. Его упразднили в Канаде, Австралии и Индии, существенно понизили во Франции, в Испании и Великобритании.
Налог на тампоны - один из козырей евроскептиков
Правда, возможность полностью отменить так называемый "налог на тампоны" существует не в каждой стране. В Евросоюзе в настоящее время минимальная ставка НДС на женские гигиенические товары составляет 5 процентов, и дальнейшее ее сокращение в странах ЕС не допускается. Именно поэтому в Великобритании налог на тампоны стал одним из козырей сторонников "Брекзита": включение предметов женской гигиены в список товаров с нулевым НДС они объявили одним из пунктов своей программы.
Единственной страной ЕС, в которой налог на тампоны, прокладки и прочие предметы женской гигиены не взимается, является Ирландия. Она полностью упразднила его еще до введения в ЕС минимальной ставки НДС в 5 процентов. Впрочем, в скором времени ее примеру смогут последовать и другие члены Евросоюза: с 2022 года минимальную ставку НДС на тампоны и другие предметы первой необходимости для женщин планируется отменить.
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Автор: Татьяна Вайнман