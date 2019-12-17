 Таможня РФ сообщила о задержании крупной партии метадона с самолета из Кельна | Новости из Германии о России | DW | 17.12.2019

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Россия

Таможня РФ сообщила о задержании крупной партии метадона с самолета из Кельна

Самолетом из Германии в Россию прибыла крупная партия метадона. В Душанбе заявили, что груз предназначался для Таджикистана. В таможне ФРГ не смогли прокомментировать этот случай.

Бутылка с метадоном (фото из архива)

Бутылка с метадоном (фото из архива)

Федеральная таможенная служба России сообщила об обнаружении крупной партии метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 17 декабря, незадекларированный перевозчиком груз был обнаружен в начале декабря в аэропорту Внуково. Палеты с 2,4 тыс литровых бутылок с бесцветной жидкостью были выгружен из самолета, прибывшего из Кёльна, на склад временного хранения.

По информации российской таможни, бутылки были снабжены этикетками с информацией о содержании метадона, заниженной примерно в 100 раз. По расчетам таможенников, с учетом стоимости вещества на "черном рынке" общая стоимость партии могла бы составить 5,8-6 млрд рублей.

6 декабря Внуковской таможней было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Душанбе утверждает, что метадон - это гуманитарная помощь Таджикистану

Между тем в министерстве здравоохранения в Душанбе утверждают, что описываемый груз был закуплен Глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом в рамках гуманитарной помощи Таджикистану для лечения наркозависимых. По версии Минздрава, проблема возникла из-за ошибок в оформлении груза, сообщила представительница ведомства "Интерфаксу".

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Замглавы Наркологической службы таджикского министерства здравоохранения Рустам Шарипов заявил ТАСС, что ответственность по доставке груза до республики лежит на Глобальном фонде ООН. В то же время собеседник агентства в этой международной организации утверждает, что, пока груз не прибыл в Таджикистан, ответственность лежит на его отправителе и перевозчике.

Немецкая таможня не имеет информации

В пресс-службе Главного таможенного управления Германии на запрос DW не смогли предоставить по конкретному случаю никакой информации. Представительница таможенной службы по борьбе с контрабандой Рут Халити указала лишь, что в ФРГ для транспортировки наркотических средств требуется разрешение Федерального института лекарств и медицинской продукции (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

На основании имеющихся сообщений в таможенной службе не смогли сделать окончательное заключение, был ли товар, о котором идет речь, действительно зарегистрирован для транзита или вывоза из страны. В этом случае таможня непременно должна была бы затребовать указанное выше разрешение, а если бы его не было - конфисковать груз.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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