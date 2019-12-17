Таможня РФ сообщила о задержании крупной партии метадона с самолета из Кельна

Федеральная таможенная служба России сообщила об обнаружении крупной партии метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 17 декабря, незадекларированный перевозчиком груз был обнаружен в начале декабря в аэропорту Внуково. Палеты с 2,4 тыс литровых бутылок с бесцветной жидкостью были выгружен из самолета, прибывшего из Кёльна, на склад временного хранения.

По информации российской таможни, бутылки были снабжены этикетками с информацией о содержании метадона, заниженной примерно в 100 раз. По расчетам таможенников, с учетом стоимости вещества на "черном рынке" общая стоимость партии могла бы составить 5,8-6 млрд рублей.

6 декабря Внуковской таможней было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Душанбе утверждает, что метадон - это гуманитарная помощь Таджикистану

Между тем в министерстве здравоохранения в Душанбе утверждают, что описываемый груз был закуплен Глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом в рамках гуманитарной помощи Таджикистану для лечения наркозависимых. По версии Минздрава, проблема возникла из-за ошибок в оформлении груза, сообщила представительница ведомства "Интерфаксу".

Замглавы Наркологической службы таджикского министерства здравоохранения Рустам Шарипов заявил ТАСС, что ответственность по доставке груза до республики лежит на Глобальном фонде ООН. В то же время собеседник агентства в этой международной организации утверждает, что, пока груз не прибыл в Таджикистан, ответственность лежит на его отправителе и перевозчике.

Немецкая таможня не имеет информации

В пресс-службе Главного таможенного управления Германии на запрос DW не смогли предоставить по конкретному случаю никакой информации. Представительница таможенной службы по борьбе с контрабандой Рут Халити указала лишь, что в ФРГ для транспортировки наркотических средств требуется разрешение Федерального института лекарств и медицинской продукции (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

На основании имеющихся сообщений в таможенной службе не смогли сделать окончательное заключение, был ли товар, о котором идет речь, действительно зарегистрирован для транзита или вывоза из страны. В этом случае таможня непременно должна была бы затребовать указанное выше разрешение, а если бы его не было - конфисковать груз.

Смотрите также:

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Лидер по производству опиума Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Новые посевы, бóльшие объемы В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Есть ли связь с выводом войск НАТО? В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Почти миллиард долларов По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Соблазн велик Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Проблемная провинция Гильменд Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Безнадежное дело? Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Бизнес для "Талибана" Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает Наркозависимые дети Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей. Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов

