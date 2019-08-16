Таможня РФ завела дело из-за средства против эпилепсии

Федеральная таможенная служба РФ возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба ведомства.Как следует из сообщения, москвичка, заказавшая в интернете незарегистрированный в России противосудорожный транквилизатор "Фризиум", в данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.
Она была задержана еще 12 августа в одном из отделений "Почты России" в момент получения трех международных посылок, содержащих 600 таблеток препарата. По словам женщины, лекарство было заказано для ее больного эпилепсией 25-летнего сына. "Она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения данного препарата", - отметили в таможенной службе.
В Следственном комитете дела нет
Ранее в тот же день Следственный комитет (СК) РФ опроверг информацию о том, что против женщины было возбуждено уголовное дело. "В связи с распространением информации в СМИ, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет России разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в СК не уточнили, имело ли место задержание женщины, которая в публикации директора детского хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониавы в Facebook фигурировала как "Лена".
По версии Мониавы, мать больного ребенка "пять часов… продержали в отделении почты, посылку с лекарством конфисковали". Домой к ней якобы приехали с обыском, изъяли системный блок от компьютера.
При этом директор хосписа отметила, что у нее есть информация о 2100 пациентах в России, которым необходимы эти лекарства. По ее словам, Федеральной таможенной службе (ФТС) известно о "еще нескольких посылках" с этим препаратом, пришедших в Москву.
Хоспис опровергает данные главы Минздрава РФ
В августе 2018 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что всего семь детей в стране нуждаются в ректальном диазепаме и других противоэпилептических препаратах.
Если власти не примут необходимые меры, включая ускоренную регистрацию ряда препаратов, "завтра в России будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир", отметила в свою очередь Мониава. Минздрав РФ до сих пор не проводил адресную закупку ряда лекарств, и они по-прежнему не зарегистрированы в России, напомнила директор хосписа.
Уголовные дела за микроклизмы диазепама и антидепрессант
В июне 2018 года в Москве было возбуждено уголовное дело против Екатерины Конновой, чей ребенок неизлечимо болен. Мать купила для него 20 микроклизм диазепама в интернете, а потом попыталась продать родителям других детей с эпилепсией 4 микроклизмы, которые ей не пригодились. Женщине грозило до 8 лет лишения свободы. После широкого общественного резонанса МВД РФ закрыло дело.
В апреле 2019 года в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении Дарьи Беляевой, купившей антидепрессант через интернет. Эксперт по ее делу заключил, что действующее вещество - бупропион - можно считать производным стимулятора эфедрона. В августе девушке предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков и направили на принудительное медицинское освидетельствование.
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Автор: Татьяна Вайнман