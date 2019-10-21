Тамара Морщакова ушла из Совета по правам человека при президенте РФ

Бывший член Конституционного суда РФ (КС) Тамара Морщакова написала заявление о выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Об этом решении Морщакова рассказала агентству РБК в понедельник, 21 октября, пояснив, что оно связано с изменениями в составе СПЧ: "Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть".

Морщакова была членом Конституционного суда с 1991 по 1995 годы, затем до 2002 года занимала пост зампредседателя КС. Она участвовала в разработке проекта Конституции РФ и судебной реформы, законов о статусе судей и обжаловании решений органов государственной власти. В СПЧ Морщакова возглавляла комиссию по гражданскому участию в правовой реформе.

В частности, Тамара Морщакова не согласна с тем, что Михаил Федотов был уволен с должности главы СПЧ по соображениям возраста. "Для этих должностей не установлен 70-летний предел, для них установлено другое правило", - заявила она в интервью "Интерфаксу", пояснив, что речь идет об окончании срока полномочий. Морщакова также отметила, что для выхода из СПЧ нет "четкой процедуры", поэтому если "человек не хочет работать в Совете, он из него выходит".

Новым главой СПЧ назначен бывший ведущий программы "Время"

21 октября президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми новым председателем СПЧ назначен бывший ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев, а Федотов освобожден от этой должности "в связи с достижением им возраста 70 лет".

Кроме того, из состава СПЧ были исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и глава правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. В то же время в новый состав Совета вошли директор МИА "Россия сегодня" Константин Вышинский, уполномоченный по правам человек в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.

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