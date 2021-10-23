Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллин пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, DW выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.