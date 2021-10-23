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Несколько тысяч человек собрались в центре Таллина, не соблюдая социальной дистанции и не надевая защитных масок. Они протестовали против коронавирусных ограничений.
Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
После того как в июле Таллин и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.
Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.
Перехват лайнера Ryanair показывает, что правящий в Беларуси Лукашенко ощутил свою безнаказанность, заявила Светлана Тихановская на встрече с президентом Эстонии. Таллин призвал прекратить насилие.
Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Премьер-министр Эстонии приветствовала намерения властей Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус судна, лежащий на дне Балтийского моря.
Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения.
Участники акции в эстонской столице протестовали против внесения в конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. Скандал в Эстонии разразился после гомофобных высказываний главы МВД в интервью DW.
Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллин пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, DW выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.
Инвестиции в новые технологии и борьбу с изменением климата принесут многократную отдачу, заявил эстонский премьер Юри Ратас. Для выполнения стратегии ЕС Таллину необходимы вложения в 17 млрд евро.
Со здания Danske Bank в Таллине снимают вывески и логотипы. Эстонское отделение датского банка, подозреваемое в отмывании денег, прекращает работу.
Вывод войск РФ в 1994 году из Эстонии и Латвии изменил ход истории этих стран и стал историческим шагом для европейской безопасности, заявили в Таллине и Риге.
23 августа 1989 года жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость. Ее самые яркие моменты - в галерее DW.
Крушение парома "Эстония", затонувшего в сентябре 1994 года, считается самой масштабной трагедией в истории гражданского судоходства со времен "Титаника".
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