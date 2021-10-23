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Таллин

Estonia, Tallin, Tallinn, City, Harbour, old town, ships, cruising, skyline | Verwendung weltweit

В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации 23.10.2021

Несколько тысяч человек собрались в центре Таллина, не соблюдая социальной дистанции и не надевая защитных масок. Они протестовали против коронавирусных ограничений.
Estonian-Russian band Rainday Station performing at Tallin Music Week 2021 Photo Benjamin Bathke

Рок, техно, хип-хоп: поможет ли музыка сблизить жителей Эстонии? 14.10.2021

Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
Estonia, Tallin, Tallinn, City, Harbour, old town, ships, cruising, skyline | Verwendung weltweit

Таллин отказал в визе дипломату из РФ в ответ на высылку эстонского дипломата 30.08.2021

После того как в июле Таллин и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.
Estonia, Tallin, Tallinn, City, Harbour, old town, ships, cruising, skyline | Verwendung weltweit

МИД Эстонии объяснил отказ отправлять нового посла в Беларусь 18.07.2021

Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
An informative poster is displayed at the Ikla crossing point between Estonia and Latvia on March 14, 2020 as the government has declared a state of emergency in response to the spread of the novel coronavirus. (Photo by Raigo PAJULA / AFP)

Эстония укрепляет границу из-за наплыва мигрантов в Литву 11.07.2021

Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.

Belarusian opposition politician Svetlana Tsikhanouskaya is photographed prior to a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod in Copenhagen, Friday, Oct. 23, 2020. Tikhanovskaja is in Denmark to receive the Politiken's Freedom Prize. (Emil Helms /Ritzau Scanpix 2020 via AP)

Тихановская призвала к новым санкциям против режима Лукашенко 31.05.2021

Перехват лайнера Ryanair показывает, что правящий в Беларуси Лукашенко ощутил свою безнаказанность, заявила Светлана Тихановская на встрече с президентом Эстонии. Таллин призвал прекратить насилие.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному 25.03.2021

Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
ARCHIV - 01.01.1994, Estland, Tallinn: Die estnische Ostseefähre Estonia im Hafen von Tallinn (undatierte Aufnahme). Im Jahr 1994 havarierte die estnische Ostsee-Fähre «Estonia» vor der Südküste Finnlands. Beim Untergang sterben 852 Menschen. Es ist ein Vierteljahrhundert her - doch viele Opfer und Angehörige kommen nicht zur Ruhe. In Frankreich geht es nun um mehrere Millionen Euro Schadenersatz. (zu dpa 25 Jahre nach «Estonia»-Unglück: Opfer fordern Schadenersatz) Foto: epa Scanpix Samuelson/epa Scanpix Norge/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Таллин хочет возобновить расследование гибели парома "Эстония" 30.01.2021

Премьер-министр Эстонии приветствовала намерения властей Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус судна, лежащий на дне Балтийского моря.
ARCHIV - 01.01.1994, Estland, Tallinn: Die estnische Ostseefähre Estonia im Hafen von Tallinn (undatierte Aufnahme). Im Jahr 1994 havarierte die estnische Ostsee-Fähre «Estonia» vor der Südküste Finnlands. Beim Untergang sterben 852 Menschen. Es ist ein Vierteljahrhundert her - doch viele Opfer und Angehörige kommen nicht zur Ruhe. In Frankreich geht es nun um mehrere Millionen Euro Schadenersatz. (zu dpa 25 Jahre nach «Estonia»-Unglück: Opfer fordern Schadenersatz) Foto: epa Scanpix Samuelson/epa Scanpix Norge/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Гибель парома "Эстония": о чем спорят Таллин и Стокгольм 26.10.2020

Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения.
people, homosexuality, same-sex marriage and love concept - close up of happy male gay couple holding hands with wedding rings on over sunset in tallinn city background | Verwendung weltweit

В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ после гомофобных слов главы МВД 18.10.2020

Участники акции в эстонской столице протестовали против внесения в конституцию определения брака как союза между мужчиной и женщиной. Скандал в Эстонии разразился после гомофобных высказываний главы МВД в интервью DW.
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Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе 03.02.2020

Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллин пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, DW выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.
Title: Tallinn Bildbeschreibung: Tallinn ist die Hauptstadt von Estland. Sie liegt am Finnischen Meerbusen der Ostsee, etwa 80 Kilometer südlich von Helsinki. Quelle: Sina Atari

Эстония поддержит климатическую нейтральность Евросоюза к 2050 году 03.10.2019

Инвестиции в новые технологии и борьбу с изменением климата принесут многократную отдачу, заявил эстонский премьер Юри Ратас. Для выполнения стратегии ЕС Таллину необходимы вложения в 17 млрд евро.
FILE Photo of Danske Bank in Copenhagen One of Denmarks largest banks is involved in an alleged lobbying operation with Azerbaijan the Danish Newspaper Berlingske wrote on tuesday september 5th. 2017. |

В Эстонии закрывают филиал Danske Bank 01.10.2019

Со здания Danske Bank в Таллине снимают вывески и логотипы. Эстонское отделение датского банка, подозреваемое в отмывании денег, прекращает работу.
Sowjetische Panzer werden am 28. August 1994 mit einem Güterzug in die Heimat transportiert. Das Parlament der vormals estnischen Sowjetrepublik Estland hatte am 30. März 1990 die Unabhängigkeit verkündet, diese wurde am 24. August 1991 auch vom russischen Präsidenten Boris Jelzin anerkannt. |

Латвия и Эстония отмечают 25-летие вывода российских войск 31.08.2019

Вывод войск РФ в 1994 году из Эстонии и Латвии изменил ход истории этих стран и стал историческим шагом для европейской безопасности, заявили в Таллине и Риге.
DEMONSTRATIONS ESTONIA, USSR: Residents of Tallinn, the capital of the Baltic Republic of Estonia, join hands on Aug. 24, 1989, in a giant human chain that stretched from their to the Lithuanian capital of Vilnius in a symbol of Baltic solidarity. The toddler is holding a blue, black and white Estonian flag. (AP-Photo/cbg/str/Robert Tonsing/-08/24/1989-) |

"Балтийский путь" - живая цепь от Таллина до Риги. Как это было 23.08.2019

23 августа 1989 года жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость. Ее самые яркие моменты - в галерее DW.

ARCHIV - Die Fähre Estonia der Reederei Estline (undatiertes Archivbild). Im Jahr 1994 havarierte die estnische Ostsee-Fähre «Estonia» vor der Südküste Finnlands. Beim Untergang sterben 852 Menschen - es ist das schwerste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Auch 20 Jahre später belastet es die Menschen in Estland und Schweden. Foto: dpa (zu dpa 20 Jahre Untergang der «Estonia»: Die Wahrheit liegt am Ostseegrund vom 22.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд отказал в компенсациях близким жертв трагедии парома "Эстония" 19.07.2019

Крушение парома "Эстония", затонувшего в сентябре 1994 года, считается самой масштабной трагедией в истории гражданского судоходства со времен "Титаника".
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