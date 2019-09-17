 ″Талибан″ угрожает сорвать президентские выборы в Афганистане | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 26.09.2019

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Центральная Азия

"Талибан" угрожает сорвать президентские выборы в Афганистане

Талибы призвали избирателей оставаться дома, чтобы не пострадать в результате нападений. Президентские выборы в Афганистане назначены на 28 сентября.

Бойцы движения Талибан

Исламское радикальное движение "Талибан" обещало путем насилия сорвать президентские выборы в Афганистане. Моджахеды будут нападать на бойцов силовых структур и избирательные центры, все небольшие и крупные дороги будут перекрыты, говорится в заявлении, обнародованном талибами в четверг, 26 сентября. Талибы также призвали избирателей оставаться в день выборов дома, чтобы не пострадать в результате нападений. 

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Президентские выборы в Афганистане назначены на 28 сентября. Для обеспечения безопасности в день голосования задействовано более 72 тысяч бойцов силовых структур. Большая часть силовиков была развернута еще два дня тому назад для защиты избирательных центров.

Талибы выступают против проведения выборов. В прошлом они часто нападали на предвыборные мероприятия и избирательные участки. На минувшей неделе в результате нападения смертника на участников предвыборного митинга в городе Чарикар погибли 26 человек. Первый день парламентских выборов в октябре 2018 года стал, по данным ООН, самым кровопролитным днем для гражданского населения за весь год.

Предварительные итоги президентских выборов в Афганистане ожидаются в середине октября.

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