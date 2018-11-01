Так начиналась еврозона: 25 лет Маастрихтскому договору

Маастрихтский договор, подписанный 7 февраля 1992 года в Нидерландах, вступил в силу 1 ноября 1993 года. Учреждение Европейского союза стало важнейшим шагом на пути к политическому единению Европы с момента заключения Римского договора 1957 года.

В 1989-1990 годах в европейской политике начался период охлаждения. Немцев упрекали в том, что они, стремясь к воссоединению своей страны, не учитывали интересы соседей. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер опасалась гегемонии Германии в центре Европы. Ведь теперь более 80 миллионов немцев будут жить в едином государстве, которое, как опасалась глава британского кабинета, окажется в состоянии доминировать над другими европейскими странами. Президенту Франции Франсуа Миттерану также было не по себе от мысли об объединенной Германии у восточной границы Франции.

Политическое единство

С 1985 года председателем Европейской комиссии в Брюсселе был Жак Делор. За кулисами он умело руководил переговорным процессом, так что взаимное недоверие вскоре развеялось.

Президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) были самыми активными сторонниками идеи объединения Европы. 7 февраля 1992 года при их активном содействии в Маастрихте был подписан договор, положивший начало Европейскому союзу. Документ предполагал не только политическое объединение Европы, но и создание валютного союза. Кроме того, решено было выработать единую внешнюю политику и политику безопасности. Для этого следовало учредить должность некоего "министра иностранных дел" Евросоюза.

Согласны Маастрихтскому договору, в дальнейшем все жители стран ЕС должны были получить единое "гражданство Европейского союза". Внутреннее устройство стран Евросоюза должно быть демократическим. Особый протокол обязывал ЕС проводить социальную политику.

Валютный союз

Намерение унифицировать европейскую политику в некоторых сферах не вызвало таких бурных эмоций, как решение ввести общеевропейскую денежную единицу евро: в банковских расчетах - к 1 января 1999 года, в наличных расчетах - к 1 января 2002 года. Перспектива лишиться немецкой марки, французского франка или нидерландского гульдена пугала европейцев опасностью инфляции и дестабилизации экономики.

Повсюду в Европе подробно обсуждались все "за" и "против". Пожилые люди по собственному опыту знали, что в результате инфляции можно лишиться всего. Политикам лишь с трудом удавалось сдерживать эмоции жителей своих стран.

Снизить накал страстей помогла идея Берлина. Германия на встрече ЕС в верхах в 1996 году в Дублине предложила комплекс мер по обеспечению жесткой финансовой дисциплины в странах, намеревающихся присоединиться к валютному союзу. Эти меры были направлены на предотвращение резкого увеличения государственной задолженности, а тем самым и повышения уровня инфляции. В последующие годы стало ясно, что этот пакет мер оказался эффективным инструментом для поддержания сбалансированности государственных бюджетов большинства стран ЕС.

Критика

В ФРГ канцлера Гельмута Коля упрекали в том, что он пожертвовал стабильной немецкой маркой, чтобы получить от соседей согласие на воссоединение Германии. Кроме того, Маастрихтский договор якобы способствовал появлению бюрократического монстра, который из Брюсселя собирался совершенно недемократическим способом править Европой.

Церемония подписания, Маастрихт, 1992 год. Слева - Ганс-Дитрих Геншер, министр иностранных дел ФРГ. Справа - Тео Вайгель, министр финансов ФРГ.

Конечно, заключенный договор был результатом серьезных компромиссов и уже поэтому казался трудным для понимания. Для немцев, однако, политическое объединение Европы было весьма выгодным.

В 1992 году на съезде правящего Христианско-демократического союза канцлер Германии Гельмут Коль активно поддержал Маастрихтский договор: "Европа для Германии имеет судьбоносное значение. У нас больше границ и соседей, потому что наша страна - в центре континента. Будущее нашей нации в большей степени, чем будущее других народов, зависит от развития Европы. Поэтому нас не может оставить равнодушными вопрос о том, какой же путь изберет Европа. Поставит ли она перед собой цель политического и экономического объединения или же вернется к соперничеству наций, как это было в прошлые времена".

Перспективы для Восточной Европы

Определенное влияние на ход дискуссий о новом договоре оказали события в Восточной Европе. В 1991 году Советский Союз прекратил свое существование, а восточноевропейские страны еще до этого момента одна за другой стали переходить к демократическим формам государственного управления. При этом они заявляли о своем желании как можно скорее присоединиться к Евросоюзу, созданному на основании Маастрихтского договора.

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