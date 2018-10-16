 Так казнили главных нацистских преступников | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Так казнили главных нацистских преступников

16 октября 1946 года в Нюрнберге были приведены в исполнение смертные приговоры главным нацистским преступникам. На эшафот их вели 13 ступенек.

Геринг и Гесс на Нюрнбергском процессе

Геринг и Гесс на Нюрнбергском процессе

30 сентября и 1 октября 1946 года на Нюрнбергском процессе были оглашены приговоры главным нацистским преступникам. Двенадцать из них (Борман заочно) были приговорены к смертной казни через повешение. Смертные приговоры привели в исполнение в ночь на 16 октября. За три часа до казни Геринг (Hermann Göring) покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, точно не известно до сих пор. Остальные были казнены в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым - бывший министр иностранных дел "третьего рейха" Риббентроп (Joachim von Ribbentrop).

Контекст

1 октября 1946 года были вынесены приговоры в рамках первого в истории судебного процесса над руководителями преступного государства. Кто оказался на скамье подсудимых и в чем их обвиняли? (01.10.2016)

65 лет спустя после начала Нюрнбергского процесса зал, в котором проходили суды над нацистскими преступниками, полностью отреставрирован. Музей - свидетель эпохального исторического события - вызвал интерес во всем мире. (22.11.2010)

"Холодная война вокруг Шпеера и Гесса", - так называется только что вышедшая в Германии книга, рассказывающая об истории берлинской тюрьмы Шпандау, где содержались главные немецкие военные преступники. (15.07.2009)

С британцами Риббентропу так и не удалось найти общий язык – с советскими партнерами он договорился в течение нескольких дней. (01.07.2010)

Около часа ночи 16 октября отворилась дверь в его камеру. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс зачитал еще раз приговор. Риббентропу черной веревкой связали за спиной руки. Два солдата военной полиции поднялись вместе с ним по лестнице в 13 ступенек на эшафот. Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире старший сержант Джон Вудс накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись.

Смерть нацистов была мучительной

Штатный палач американской армии, техасец Джон Вудс до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров. Несмотря на это, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля (Wilhelm Keitel) залита кровью.

Кроме того, длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья. Риббентроп, например, мучился 15 минут, пока наступила смерть. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент.

Старший сержант Джон Вудс готовит веревку для казни

Старший сержант Джон Вудс готовит веревку для казни

Из-за того, что казнь затянулась, а решено было казнить всех главных нацистских преступников в эту ночь, палач и его помощники стали торопиться. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего. После казни последнего в зал внесли тело Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.

Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен - в крематорий на окраине города.

Прах нацистов развеяли по ветру

В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что это - погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили. После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью, пепел высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из дивизии "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда... (27.01.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Одесский "Бабий Яр" (12.10.2018)  

Приговор по делу неонацистов: пожизненное заключение для главной обвиняемой (11.07.2018)  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен (27.01.2018)  

Бывший эсэсовец попросил прощения в суде  

Дети Освенцима (27.01.15)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера