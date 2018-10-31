Такое оригинальное искусство (видео)

Оптический обман в искусстве

Иллюзия как цель

На картине Герхарда Рихтера 1967 года изображен листок бумаги. Его угол завернулся, под ним виднеется надпись на следующем листе. Кажется, что это страницы блокнота, а не написанное художником полотно. Иллюзия совершенна и в то же время очевидна. Живописец приглашает зрителя задуматься о том, как легко обмануть и обмануться. Выставка в Мюнхене продлится до 13 января 2019 года.

Автор: Ольга Солонарь, Александра Мёллекен