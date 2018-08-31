 Тайны ароматного кофе (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2018

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Культура и стиль жизни

Тайны ароматного кофе (видео)

Кофе любят многие, будь то приготовленный в турке, в автомате под прессом или с помощью фильтра. Фотограф Хорст Фридрихс издал книгу о ритуалах приготовления ароматного кофе и согласился показать нам лондонские кофейни.

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Как готовят кофе

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  • Козел Хеннес - талисман кельнской футбольной команды

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Так выглядит один из рисунков победителя чемпионата Германии по латте-арту Карло графа Бюлова, который он выполнил в финале. На нем изображен козел Хеннес - талисман кельнской футбольной команды. Карло родился в Кельне и сам болеет за клуб бундеслиги "Кельн".

  • Карло граф Бюлов во время соревнований

    Самые вкусные рисунки на кофе

    На кофейном чемпионате Германии в Бремене собрались лучшие мастера по приготовлению кофе. Карло граф Бюлов из Кельна победил в категории "латте-арт". Осенью он будет представлять Германию на ЧМ в Бразилии. Работу мастеров латте-арта можно сравнить с работой ювелиров. Важную роль играет не только сложность мотивов, но и время, в которое необходимо уложиться: на каждый рисунок - полторы минуты!

  • Горы - рисунок на кофе

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Всего в финале национального конкурса надо было создать шесть рисунков за десять минут. Карло граф Бюлов любит горы, он часто бывает со своей семьей в Зибенгебирге под Бонном. Тем более, что эти горы видны из окна его квартиры.

  • Ленивец - рисунок на кофе

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Трехпалый ленивец встречается не только в тропических лесах северной части Южной Америки, но и на кофе, приготовленном Карло графом Бюловым. Этот мотив также помог ему завоевать золото на кофейном чемпионате в Бремене.

  • Индеец на молочной пене

    Самые вкусные рисунки на кофе

    В детстве Карло увлекался рисованием, поэтому для него не составляет большого труда рисовать на молочно-кофейной пенке.

  • Английский бульдог из молочной пены

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Среди мотивов Карло графа Бюлова немало животных или сказочных персонажей. Так выглядит его английский бульдог из молочной пены.

  • Лев, нарисованный на кофе

    Самые вкусные рисунки на кофе

    А это царь зверей лев. При создании данного мотива был использован безвредный для здоровья пищевой краситель.

  • Слоненок на кофе

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Слоненок - любимый мотив трехлетней дочери Карло графа Бюлова - Фелии. Она попросила папу нарисовать его после того, как впервые побывала в Кельнском зоопарке.

  • Винни Пух на какао

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Дети любят Винни Пуха, поэтому он красуется на какао для самых маленьких посетителей кельнского кафе, в котором работает Карло.

  • Роза и пасхальный заяц

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Мы побывали в гостях у бариста после того, как в Германии прошла Пасха. В это время большой популярностью пользовались мотивы цветов и пасхальных зайцев.

  • Логотип Deutsche Welle, нарисованный на кофе

    Самые вкусные рисунки на кофе

    Карло граф Бюлов угостил нас кофе с логотипом Deutsche Welle. Мы в свою очередь пожелали ему победы на чемпионате мира в Бразилии нынешней осенью.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

Какие фантазии порождает кофе

Капучино с сердечком - это круто, но не высший пилотаж. Им владеет победитель чемпионата Германии по латте-арту Карло граф Бюлов. Чем бариста из Кельна покорил жюри? (08.04.2018)  

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Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook". (22.01.2018)  

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Вам тоже трудно обойтись без чашки-другой ароматного кофе в день? Вот несколько фактов, над которыми вы можете порассуждать, наслаждаясь этим напитком. (05.08.2017)  

Как немцы решают проблему кофейного мусора

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Как готовят кофе 31.08.2018

Кофе любят многие, будь то приготовленный в турке, в автомате под прессом или с помощью фильтра. Фотограф Хорст Фридрихс издал книгу о ритуалах приготовления ароматного кофе и согласился показать нам лондонские кофейни.

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