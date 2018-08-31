Тайны ароматного кофе (видео)

Самые вкусные рисунки на кофе

Всего в финале национального конкурса надо было создать шесть рисунков за десять минут. Карло граф Бюлов любит горы, он часто бывает со своей семьей в Зибенгебирге под Бонном. Тем более, что эти горы видны из окна его квартиры.