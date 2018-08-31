Тайны ароматного кофе (видео)

Кофе любят многие, будь то приготовленный в турке, в автомате под прессом или с помощью фильтра. Фотограф Хорст Фридрихс издал книгу о ритуалах приготовления ароматного кофе и согласился показать нам лондонские кофейни.
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