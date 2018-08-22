 Таджикский суд смягчил приговор и освободил Мирсаидова | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 22.08.2018

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Центральная Азия

Таджикский суд смягчил приговор и освободил Мирсаидова

Вместо тюремного заключения таджикский кавээнщик и журналист Хайрулло Мирсаидов приговорен к денежному штрафу и исправительным работам.

Хайрулло Мирсаидов

Хайрулло Мирсаидов

Известного таджикского журналиста и руководителя команды КВН "Сборная Таджикистана" Хайрулло Мирсаидова в среду, 22 августа, освободили в зале суда. Согдийский областной суд изменил ему приговор по всем трем статьям. Об этом изданию "Азия плюс" в среду сообщил его адвокат Бахтиер Насруллоев. Заседание проходило при закрытых дверях, в зал не пустили никого, кроме адвокатов Мирсаидова.

По словам защитника, теперь лишение свободы по одной статье изменено на штраф в размере около 80 тысяч сомони, а по другой статье тюремный срок изменен на исправительные работы. Под ними подразумевается, что журналист 20 процентов зарплаты в течение двух лет будет отдавать государству, при этом сможет работать, где захочет.   

Контекст

Хайрулло Мирсаидов имеет право на справедливое разбирательство, подчеркнула уполномоченная по правам человека при правительстве Германии. (13.07.2018)

Коллегия облсуда решила заменить судью, поскольку тот ранее участвовал в слушаниях в суде первой инстанции. Новый судья должен ознакомиться с делом. Заседание пройдет 22 августа. (15.08.2018)

Суд в Таджикистане вынес приговор по делу директора команды КВН, а ранее известного журналиста. Чем обернулось для Хайрулло Мирсаидова обращение к Эмомали Рахмону? (11.07.2018)

11 июля Худжандский городской суд  признал журналиста виновным в присвоении и растрате бюджетных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, Мирсаидова обязали компенсировать якобы нанесенный государству ущерб в размере 124 тысяч сомони (12 тысяч евро). Эту сумму сразу же выплатили его родственники.

История преследований журналиста

Преследование руководителя таджикской команды КВН началось в прошлом году после того, как он вступил в конфликт с местными властями. В письме на имя президента Эмомали Рахмона Мирсаидов обвинил чиновников в попытке получить взятку и присвоить деньги, выделенные на команду КВН. Вместо расследования под арест взяли его самого. 

После вынесения первого приговора в поддержку Мирсаидова выступили 12 правозащитных организаций, в том числе "Репортеры без границ", Human Rights Watch, Норвежский Хельсинкский комитет. Пересмотреть приговор журналисту Хайрулло Мирсаидову призвала уполномоченная по правам человека при правительстве ФРГ Бербель Кофлер (Bärbel Kofler). Призывы к освобождению Мирсаидова, который до 2012 года работал внештатным корреспондентом DW, поддержала и главный редактор DW Инес Поль (Ines Pohl).

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    Автор: Григорий Аросев


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