С 2015 года ЕС помог спасти почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море

С 2015 года Евросоюз участвовал в спасении почти 730 тысяч беженцев в Средиземном море. Такие данные комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос приводит в письме Европарламенту. Выдержки из документа издания немецкой медиагруппы Funke цитируют в воскресенье, 31 марта.

"Спасение человеческих жизней остается для ЕС и его членов обязательным", - отметил Аврамопулос. Еврокомиссар особо выделил "решающую роль" неправительственных организаций. При спасательных операциях в море речь идет о подлинной гуманитарной помощи, которую недопустимо криминализировать, подчеркнул он. При этом помощь на море необходимо оказывать в соответствии с международными правилами и не способствовать развитию деятельности преступных группировок, которые организуют доставку мигрантов в Европу, говорится в письме Аврамопулоса.

ЕС прекращает миссию "София" у берегов Ливии

26 марта Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с подобными группировками и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. Однако обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

Количество прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Европейское агентство по охране внешних границ зарегистрировало 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС. Это на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

