С чем США "химичат" в Украине, Или при чем тут вакцинация

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в подготовке провокации на востоке Украины с использованием "неустановленных химических компонентов". Что это за вещества, догадался карикатурист Сергей Елкин.
Карикатура Сергея Елкина о заявлениях министра обороны РФ. Сергей Шойгу говорит: "Американцы подвозят к нашим границам химические компоненты своих вакцин".
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