 С Харви Вайнштейна сняли одно из обвинений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2018

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Мир

С Харви Вайнштейна сняли одно из обвинений

В отношении голливудского продюсера снято обвинение в принуждении актрисы Люси Эванс к оральному сексу в 2004 году. Остальные пять пунктов обвинений остаются в силе.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

Окружной прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинений, выдвинутых ранее в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, который проходит по делу о преступлениях сексуального характера. Об этом объявлено в четверг, 11 октября, на заседании окружного суда Манхэттена.

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Речь идет об обвинениях со стороны актрисы Люси Эванс, которая годом ранее в статье для журнала The New Yorker утверждала, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. Как сообщает агентство dpa, в деле появились свидетельства того, что их половой акт произошел по обоюдному согласию. 

В то же время обвинения со стороны других женщин остаются в силе. Следующие предварительные слушания по делу назначены на 20 декабря. Дата начала возможного судебного процесса против голливудского продюсера еще не определена.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Это дело вызвало общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo. О претензиях разной тяжести к продюсеру заявили около 80 женщин. По некоторым из этих случаев Вайнштейну предъявили обвинения. Он признал факты неподобающего поведения, однако по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

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    Автор: Никита Баталов


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