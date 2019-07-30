С режиссера Дмитрия Васильева сняли обвинение по делу о "массовых беспорядках"

В деле о "массовых беспорядках" в Москве, связанных с акцией оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, следствие сменило статус режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева с "обвиняемого" на "свидетеля". Об этом в понедельник, 19 августа, адвокат режиссера Александр Зинуров сообщил ряду российских СМИ.

При этом Зинуров пояснил, что, по российским законам, подозреваемый автоматически становится свидетелем, если в течение десяти суток ему не будет предъявлено обвинение. "Сегодня истекают десятые сутки, Васильев пришел в СК, где ему выдали личные вещи. Обвинение предъявлять не стали, что позволяет сделать вывод, что в настоящее время он является свидетелем по делу", - указал адвокат. В то же время он отметил, что статус Васильева в ходе предварительного расследования еще может измениться.

Задержание режиссера Дмитрия Васильева

Телережиссер Дмитрий Васильев был задержан у себя дома в ночь на 10 августа в связи с расследованием дела о "массовых беспорядках" на протестных акциях оппозиции в Москве. Задержанного доставили в Следственный комитет РФ, где, по словам его адвоката Татьяны Прилипко, режиссер, страдающий диабетом, оставался с полуночи до половины пятого утра. Затем он был помещен в изолятор временного задержания, где у него забрали инсулин и глюкометр (препарат для определения уровня сахара в крови).

10 августа режиссер был доставлен в реанимацию с приступом диабета. 11 августа судья Басманного суда Москвы Ирина Вырышева вернула следствию ходатайство об аресте Васильева, сославшись на норму Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой заочный арест запрещен за исключением тех случаев, когда обвиняемый объявлен в розыск.

Вечером 12 августа Васильев был освобожден из изолятора в связи с истечением срока его задержания. Всего по делу о "массовых беспорядках" во время акции оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, прошедшей 27 июля, были арестованы 13 человек.

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