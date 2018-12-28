 С Новым годом и Рождеством! | Сообщество DW на русском: коммьюнити в социальных сетях | DW | 31.12.2018

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СООБЩЕСТВО

С Новым годом и Рождеством!

Главный редактор русской редакции DW поздравляет всех читателей с наступающими праздниками и рассказывает о самых интересных проектах уходящего года и о планах на год 2019-й.

Часы, украшенные новогодней гирляндой

Дорогие друзья!

Подходит к концу 2018 год, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь нашим читателем и подписчиком. В этом году Deutsche Welle отпраздновала свой 65-летний юбилей. Мы получили множество поздравлений со всего мира, в том числе и на русском языке - спасибо вам! Однако наивысшей оценкой нашей работы был и остается растущий резонанс наших публикаций - на нашем сайте, в соцсетях и на YouTube

Диалог о будущем

Успех наших каналов в Twitter и Facebook демонстрирует: несмотря на то, что политики неустанно говорят о конфликтах и разобщенности, Европу и Россию по-прежнему многое объединяет. Ведь все мы ищем ответы на вопрос: в  каком мире мы хотим жить в будущем? Искать его лучше вместе, поэтому мы открыли еще два канала, где делимся опытом Германии и Европы.

В новом Telegram-канале "Что там у немцев?" и в сообществе "DW на русском" во "В контакте" мы рассказываем о том, как живут, о чем мечтают, о чем спорят простые немцы и европейцы. 

Главный редактор русской редакции DW Инго Маннтойфель

Инго Маннтойфель

Вы узнаете, как в Германии решают насущные проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас. Что делать с бытовым мусором? Как обеспечить население доступным и удобным жильем? Как сократить вредные выбросы на городских улицах? Как в Германии устроены системы пенсионного и медицинского страхования? Есть ли будущее у "зеленой энергетики"? Присоединяйтесь, дискутируйте, задавайте вопросы - мы обязательно ответим!

В 2019 году исполняется 70 лет Конституции ФРГ. Всем, кто хочет знать, как современная Германия прошла путь от диктатуры к демократии, я хочу порекомендовать документальный фильм "После диктатуры. Откуда приходит свобода". Автор проекта Федор Крашенинников проведет вас по тем историческим местам, где на руинах гитлеровского режима создавалась современная немецкая демократия.

До встречи в 2019 году!

Друзья, мы поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в 2019 году сбудутся ваши самые заветные желания, а проблемы и невзгоды останутся в году уходящем.

Мы будем рады, если вы и в будущем останетесь нашими постоянными читателями, подписчиками и зрителями. Если вы хотите чаще получать от нас письма, то подписывайтесь на наши ежедневные и еженедельные рассылки.

Оставайтесь с нами!
Инго Маннтойфель
Главный редактор русской редакции DW

Контекст

65 лет Deutsche Welle: новые ожидания и новые вызовы

5 июня в бундестаге состоится праздничная церемония по случаю 65-летия Deutsche Welle. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет говорить о новых вызовах, стоящих перед DW в эпоху мировых кризисов и растущего популизма. (05.06.2018)  

Ссылки в интернете

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Канал DW в Twitter

Сообщество DW в Facebook

Сообщество DW о жизни в Германии во "В контакте"

Telegram-канал "Что там у немцев?"

Фильм "После диктатуры. Откуда приходит свобода"

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