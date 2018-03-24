 С миру по ложке: блюда всех регионов Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.10.2019

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Культура и стиль жизни

С миру по ложке: блюда всех регионов Германии

DW знакомит с гастрономическими традициями Германии. Отправляемся в кулинарное путешетсвие!

  • Немецкая кухня - Бавария - нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Кулинарный атлас Германии

    Бавария: нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Пожалуй, именно так туристы представляют себе немецкую кухню: жареные колбаски с тушеной квашеной капустой и картофельным пюре. В сочетании с традиционным кренделем и кружкой пива - баварский вариант подачи горячо любимой немцами колбаски из Нюрнберга.

  • Немецкая кухня

    Кулинарный атлас Германии

    Мекленбург-Передняя Померания: селедка по-домашнему

    Heringsstip - так называют сельдь в густом соусе (Stip) со сливками (сметаной или майонезом), мелкорубленными яблоками, свежей зеленью, солеными огурчиками и пряностями. Подают ее обычно к жареному или отварному картофелю. Сельдь считалась едой бедняков и типичным блюдом постной кухни.

  • Немецкая кухня - Рейнланд-Пфальц - фаршированный желудок

    Кулинарный атлас Германии

    Рейнланд-Пфальц: фаршированный желудок

    Самый знаменитый вариант этого довольно древнего блюда родом из Пфальца - под названием "Pfalzer Saumagen". Таким свиным желудком, начиненным несколькими сортами мяса, отварным картофелем, яйцами, пряностями и ароматными травами, любил в свое время полакомиться бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

  • Немецкая кухня - Саксония - Анхальт - гороховый суп с сосисками

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония-Анхальт: гороховый суп с сосисками

    Одно из самых популярных блюд в Германии - гороховый суп (Erbsensuppe). Быстрый способ приготовления - суп-пюре из замороженного зеленого горошка с предварительно обжаренным рубленым луком. Перед подачей посыпать свежей зеленью, молотым черным и розовым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

  • Немецкая кухня - Саксония - творожные оладьи

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония: творожные оладьи

    Необычное название "Quarkkäulchen" дословно переводится как "творожные шарики". Жареные на сковороде "клецки" из картофеля (пюре), творога и яиц постепенно превратились в "оладушки". Иногда их делают и только из творога, а едят как с копчеными деликатесами, так и на десерт - с вареньем, медом, яблочным пюре или, посыпав с сахарной пудрой.

  • Немецкая кухня - Нижняя Саксония - касселер с морковью и брюквой

    Кулинарный атлас Германии

    Нижняя Саксония: касселер с морковью и брюквой

    Немцы - большие любители копченых продуктов. Традиционное жаркое из предварительно (слегка) копченой свинины - Kasseler - в Нижней Саксонии подают с тушеными овощами и корнеплодами: морковью, брюквой, пастернаком. Нежный вкус овощам придают сливки.

  • Немецкая кухня - Гамбург - суп из угря

    Кулинарный атлас Германии

    Гамбург: суп из угря

    Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов (чаще из чернослива), корнеплодов, пряных трав, а иногда (якобы) и вовсе без рыбы - из остатков вчерашнего обеда - варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом.

  • Немецкая кухня - Бранденбург - Кёнигсбергские клопсы

    Кулинарный атлас Германии

    Бранденбург: Кёнигсбергские клопсы

    Популярное в Германии блюдо с говорящим названием "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем или кнедлями.

  • Бремен: лабскаус

    Кулинарный атлас Германии

    Бремен: лабскаус

    Ингредиенты этого популярного блюда северных регионов Германии томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство покоряет даже искушенных гурманов.

  • Немецкая кухня - Шлезвиг-Гольштейн - Шнюш

    Кулинарный атлас Германии

    Шлезвиг-Гольштейн: "Шнюш"

    Традиционный в Германии густой суп - айнтопф - в этой федеральной земле зовется "Schnüsch", то есть: "все, что в огороде найдешь". Но самый вкусный "шнюш" варят летом, когда появляются свежие овощи, молодой картофель, фасоль и бобы. Суп заправляют сметаной или "сдабривают" ложкой муки, обжаренной в сливочном масле.

  • Немецкая кухня - Северный Рейн-Вестфалия - Небо и земля

    Кулинарный атлас Германии

    Северный Рейн - Вестфалия: "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel), как в Германии нередко называют картошку ("земля"), а также яблоки ("небо"), кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" (Himmel un Ääd).

  • Немецкая кухня - Саар - сливовый пирог

    Кулинарный атлас Германии

    Саар: сливовый пирог

    Бесспорные фавориты популярного в Германии открытого пирога - яблочный (Apfelkuchen) и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста искусно выкладываются дольки или половинки слив. Иногда их посыпают крошкой из сметаны, масла, сахара и муки. Готовый пирог украшают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

  • Немецкая кухня - Баден-Вюртемберг - маульташен - пельмени по-швабски

    Кулинарный атлас Германии

    Баден-Вюртемберг: маульташен - пельмени по-швабски

    Считается, что именно швабские монахи изобрели метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего, спрятав желаемое, но не всегда разрешенное (мясо) в… тесто. Легендарные маульташен (Maultaschen), начиненные мясом, рыбой, грибами, творогом, едят просто отваренными, обжаренными или в овощном бульоне.

  • Немецкая кухня - Гессен - Франкфуртский зеленый соус

    Кулинарный атлас Германии

    Гессен: Франкфуртский зеленый соус

    Традиционный франкфуртский соус жители города на Майне называют "франкфуртским зеленым": Frankfurter Grüne Soße. Готовят его из обязательных семи трав - огуречника, кервеля, кресс-салата, петрушки, малой кровохлебки, щавеля и шнитт-лука - яичного желтка, растительного масла и лимонного сока. Подают с картофелем и яйцами.

  • Немецкая кухня - Тюрингия - кнедли, рулеты и красная капуста

    Кулинарный атлас Германии

    Тюрингия: кнедли, рулеты и красная капуста

    Кнедли (или клецки) существуют в немецкой кухне издавна. В Тюрингии их готовят традиционно из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" отваривают в большом количестве воды и подают, например, к рулетам из говядины и тушеной с яблоками и вином краснокочанной капусте.

  • Немецкая кухня - Берлин - Берлинский воздух

    Кулинарный атлас Германии

    Берлин: "Берлинский воздух"

    Изысканный десерт из взбитых белков и яичного крема, алкоголя и малинового соуса с воздушным названием - "Берлинский воздух" (Berliner Luft) - в немецкой кухне известен с XIX века. Возможно, именно его незабываемый вкус и вдохновил в свое время композитора Пауля Линке (Paul Lincke), автора одноименного марша.

    Автор: Инга Ваннер


  • Немецкая кухня - Бавария - нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Кулинарный атлас Германии

    Бавария: нюрнбергские колбаски с капустой и картофелем

    Пожалуй, именно так туристы представляют себе немецкую кухню: жареные колбаски с тушеной квашеной капустой и картофельным пюре. В сочетании с традиционным кренделем и кружкой пива - баварский вариант подачи горячо любимой немцами колбаски из Нюрнберга.

  • Немецкая кухня

    Кулинарный атлас Германии

    Мекленбург-Передняя Померания: селедка по-домашнему

    Heringsstip - так называют сельдь в густом соусе (Stip) со сливками (сметаной или майонезом), мелкорубленными яблоками, свежей зеленью, солеными огурчиками и пряностями. Подают ее обычно к жареному или отварному картофелю. Сельдь считалась едой бедняков и типичным блюдом постной кухни.

  • Немецкая кухня - Рейнланд-Пфальц - фаршированный желудок

    Кулинарный атлас Германии

    Рейнланд-Пфальц: фаршированный желудок

    Самый знаменитый вариант этого довольно древнего блюда родом из Пфальца - под названием "Pfalzer Saumagen". Таким свиным желудком, начиненным несколькими сортами мяса, отварным картофелем, яйцами, пряностями и ароматными травами, любил в свое время полакомиться бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

  • Немецкая кухня - Саксония - Анхальт - гороховый суп с сосисками

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония-Анхальт: гороховый суп с сосисками

    Одно из самых популярных блюд в Германии - гороховый суп (Erbsensuppe). Быстрый способ приготовления - суп-пюре из замороженного зеленого горошка с предварительно обжаренным рубленым луком. Перед подачей посыпать свежей зеленью, молотым черным и розовым перцем, а обжаренные или отварные сосиски нарезать кусочками.

  • Немецкая кухня - Саксония - творожные оладьи

    Кулинарный атлас Германии

    Саксония: творожные оладьи

    Необычное название "Quarkkäulchen" дословно переводится как "творожные шарики". Жареные на сковороде "клецки" из картофеля (пюре), творога и яиц постепенно превратились в "оладушки". Иногда их делают и только из творога, а едят как с копчеными деликатесами, так и на десерт - с вареньем, медом, яблочным пюре или, посыпав с сахарной пудрой.

  • Немецкая кухня - Нижняя Саксония - касселер с морковью и брюквой

    Кулинарный атлас Германии

    Нижняя Саксония: касселер с морковью и брюквой

    Немцы - большие любители копченых продуктов. Традиционное жаркое из предварительно (слегка) копченой свинины - Kasseler - в Нижней Саксонии подают с тушеными овощами и корнеплодами: морковью, брюквой, пастернаком. Нежный вкус овощам придают сливки.

  • Немецкая кухня - Гамбург - суп из угря

    Кулинарный атлас Германии

    Гамбург: суп из угря

    Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов (чаще из чернослива), корнеплодов, пряных трав, а иногда (якобы) и вовсе без рыбы - из остатков вчерашнего обеда - варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом.

  • Немецкая кухня - Бранденбург - Кёнигсбергские клопсы

    Кулинарный атлас Германии

    Бранденбург: Кёнигсбергские клопсы

    Популярное в Германии блюдо с говорящим названием "Кенигсбергские клопсы" (Königsberger Klopse) - своего рода тефтели или биточки из мясного фарша. Их отваривают в бульоне, опускают в густой мучной соус с каперсами и подают традиционно с картофелем или кнедлями.

  • Бремен: лабскаус

    Кулинарный атлас Германии

    Бремен: лабскаус

    Ингредиенты этого популярного блюда северных регионов Германии томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство покоряет даже искушенных гурманов.

  • Немецкая кухня - Шлезвиг-Гольштейн - Шнюш

    Кулинарный атлас Германии

    Шлезвиг-Гольштейн: "Шнюш"

    Традиционный в Германии густой суп - айнтопф - в этой федеральной земле зовется "Schnüsch", то есть: "все, что в огороде найдешь". Но самый вкусный "шнюш" варят летом, когда появляются свежие овощи, молодой картофель, фасоль и бобы. Суп заправляют сметаной или "сдабривают" ложкой муки, обжаренной в сливочном масле.

  • Немецкая кухня - Северный Рейн-Вестфалия - Небо и земля

    Кулинарный атлас Германии

    Северный Рейн - Вестфалия: "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel), как в Германии нередко называют картошку ("земля"), а также яблоки ("небо"), кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" (Himmel un Ääd).

  • Немецкая кухня - Саар - сливовый пирог

    Кулинарный атлас Германии

    Саар: сливовый пирог

    Бесспорные фавориты популярного в Германии открытого пирога - яблочный (Apfelkuchen) и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста искусно выкладываются дольки или половинки слив. Иногда их посыпают крошкой из сметаны, масла, сахара и муки. Готовый пирог украшают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

  • Немецкая кухня - Баден-Вюртемберг - маульташен - пельмени по-швабски

    Кулинарный атлас Германии

    Баден-Вюртемберг: маульташен - пельмени по-швабски

    Считается, что именно швабские монахи изобрели метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего, спрятав желаемое, но не всегда разрешенное (мясо) в… тесто. Легендарные маульташен (Maultaschen), начиненные мясом, рыбой, грибами, творогом, едят просто отваренными, обжаренными или в овощном бульоне.

  • Немецкая кухня - Гессен - Франкфуртский зеленый соус

    Кулинарный атлас Германии

    Гессен: Франкфуртский зеленый соус

    Традиционный франкфуртский соус жители города на Майне называют "франкфуртским зеленым": Frankfurter Grüne Soße. Готовят его из обязательных семи трав - огуречника, кервеля, кресс-салата, петрушки, малой кровохлебки, щавеля и шнитт-лука - яичного желтка, растительного масла и лимонного сока. Подают с картофелем и яйцами.

  • Немецкая кухня - Тюрингия - кнедли, рулеты и красная капуста

    Кулинарный атлас Германии

    Тюрингия: кнедли, рулеты и красная капуста

    Кнедли (или клецки) существуют в немецкой кухне издавна. В Тюрингии их готовят традиционно из картофеля - наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" отваривают в большом количестве воды и подают, например, к рулетам из говядины и тушеной с яблоками и вином краснокочанной капусте.

  • Немецкая кухня - Берлин - Берлинский воздух

    Кулинарный атлас Германии

    Берлин: "Берлинский воздух"

    Изысканный десерт из взбитых белков и яичного крема, алкоголя и малинового соуса с воздушным названием - "Берлинский воздух" (Berliner Luft) - в немецкой кухне известен с XIX века. Возможно, именно его незабываемый вкус и вдохновил в свое время композитора Пауля Линке (Paul Lincke), автора одноименного марша.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Kalter Hund - пирог под названием Холодный пес

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Холодная собака

    Собак в Германии на стол, разумеется, не подают. Так называется немецкий десерт "Kalter Hund" (в переводе - "холодная собака"). И готовится этот торт просто, не разогревая духовки: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, напоминающую вагонетку шахтеров "Hunt", и чередуют со слоями шоколадного крема. Дать крему застыть - и на стол!

  • Falscher Hase - мясной рулет фальшивый заяц

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый заяц

    "Фальшивым зайцем" (Falscher Hase) с середины XIX века в Германии именуют своеобразный рулет из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки. Внутри подготовленной массы размещается слой обжаренной моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. Запеченный в духовке рулет и сегодня нередко заменяет жаркое из кролика или зайца на праздничном столе.

  • Halve Hahn - половина цыпленка - ржаная булочка с сыром

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Половина цыпленка

    "Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.

  • Himmel un Ääd - блюдо небо и земля - популярно в рейнском регионе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Небо и земля

    Еще один курьез рейнского региона, который предлагают в пивных и ресторанах начиная с XVIII века, называется "Небо и земля" ("Himmel un Ääd"). Обжаренную кровяную колбасу подают с картофельным (земля - Ääd/Erde) пюре, яблочным (небо - Himmel) муссом и кольцами подрумяненного лука.

  • Armer Ritter - бедный рыцарь - гренки с сахарной пудрой

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Бедный рыцарь

    "Аrmer Ritter" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь". Так называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Перед этим их лучше размочить в молоке. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая среда, которая сделала их известными и в России.

  • Beamtenstippe - соус чиновника с картофельным пюре и соленым огурчиком

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Соус чиновника

    "Beamte" - означает "чиновник", "stippen" - "макать". Изначально соусом "Beamtenstippe" сдабривали свой скудный обед (отварной картофель или картофельное пюре) чиновники с мизерным жалованьем и бедняки. Готовят популярный некогда в ГДР (особенно в Берлине) соус на основе бульона, которым заливают обжаренные лук и мясной фарш (или остатки мяса, колбасы), загустив его ложкой муки.

  • Maultaschen - швабские пельмени

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Швабские пельмени

    Считается, что метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего изобрели монахи знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn), спрятав желаемое, но не всегда дозволенное, мясо в тесто. По преданию, любимое в немецкой Швабии блюдо - маульташен (Maultaschen) - назвали так, возможно, в честь монастыря.

  • Bienenstich - пирожное Укус пчелы

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Укус пчелы

    "Укус пчелы" ("Bienenstich") - так называется это невесомое на вид и легкое на вкус пирожное. Готовят его из дрожжевого теста, карамелизированной массы из масла, сахара и миндаля, а между ними - взбитые сливки. Поводом для изобретения этой выпечки в XV веке послужило позорное бегство соседей, напавших на будущих пекарей в Андернахе. Юношам удалось прогнать их, открыв пчелиные улья.

  • Muckefuck - фальшивый кофе

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Фальшивый кофе

    Muckefuck - в Германии так называют суррогатный кофе, изготовленный из различных кофезаменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневища топинамбура, плоды шиповника или семена батата. Столь странно звучащее в немецком языке название произошло, вероятно, еще во времена войны с Наполеоном от французского "mocca faux", то есть "фальшивый кофе".

  • Spaghettieis - мороженое - спагетти

    Языковые курьезы немецкой кухни

    Мороженое-спагетти

    Изобретателем этой оригинальной формы популярного в Германии десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из пасты в 1969 году. Для Spaghettieis этого ванильное мороженое пропускают через пресс, а томатный соус для "спагетти" заменяют клубничным.

    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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Контекст

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