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Поначалу они были лишь музами сюрреалистов, а затем эмансипировались. Что из этого получилось, показывает выставка во Франкфурте-на-Майне.
В Москве открыт памятник Михаилу Калашникову, создателю знаменитого автомата. Впрочем, спорными монументами россиян не удивишь, считает карикатурист Сергей Елкин.
У великого сюрреалиста была одна-единственная женщина: его муза, жена и любовница - непостижимая и прекрасная Гала. Или же это не совсем так?
Мадридский суд принял решение об эксгумации останков Сальвадора Дали в рамках иска 61-летней женщины, утверждающей, что она является внебрачной дочерью испанского сюрреалиста. Дата эксгумации пока не определена.
Шляпа, яблоко, занавеска… Философские образы, созданные Рене Магриттом, узнаваемы во всем мире. А теперь этот творивший в прошлом веке художник-сюрреалист стал и звездой интернета.
Парадокс, абсурд, сочетание несочетаемого – основа основ сюрреализма. Выдающийся бельгийский художник Рене Магритт сдабривал это изрядной порцией иронии.
Световой сюрреализм дуэта 3hund не требует компьютерной анимации. Даже самые невероятные инсталляции реальны.
Световой сюрреализм немецкого дуэта 3hund не требует компьютерной анимации.
Историк и правозащитник Юрий Дмитриев арестован на два месяца по обвинению в "изготовлении детской порнографии". Он отвергает все обвинения, называя их "сюрреализмом" и "заказухой".
Музыкальный обозреватель DW воспользовалась гастролями оркестра MusicAeterna из Перми в Германии, чтобы поговорить с культовым дирижером.
Сюрреалист в гостях у сюрреалиста: в музее Макса Эрнста в Брюле проходит выставка, позволяющая погрузиться в жутковатый мир знаменитого режиссера, продюсера и писателя.
"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Но приверженность мастера сюрреализма к литературе - еще мало изученный аспект.
"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Выставка в Дюссельдорфе знакомит с поэтическим языком картин мастера сюрреализма.
От реализма до сюрреализма: на выставке в музее Макса Эрнста представлены работы почти сотни всемирно известных фотохудожников.
Эта художница-сюрреалистка создавала удивительные абсурдные композиции и позировала в обнаженном виде Ман Рэю. Ее работы входят в лучшие собрания мира.
Роберто Яньес предстал в Берлине в качестве поэта, музыканта и художника-сюрреалиста. По словам внука бывшего лидера ГДР, искусство стало его спасением.
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