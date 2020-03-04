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Сюрреализм

Ausstellung „Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis Frida Kahlo Datum: 12.2.2020 Ort: Schirn Kunsthalle Frankfurt Dorothea Tanning, Portrait von Muriel Levy (1943)

Фантастические женщины во Франкфурте-на-Майне 04.03.2020

Поначалу они были лишь музами сюрреалистов, а затем эмансипировались. Что из этого получилось, показывает выставка во Франкфурте-на-Майне.
Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Kalaschnikow-Denkmal in Moskau, Wladimir Lenin, Karikatur, Sergey Elkin.

Памятник Калашникову - политический сюрреализм 19.09.2017

В Москве открыт памятник Михаилу Калашникову, создателю знаменитого автомата. Впрочем, спорными монументами россиян не удивишь, считает карикатурист Сергей Елкин.
Dalí, Salvador; span. Maler, Bildhauer und Graphiker Figueras bei Gerona 11.5.1904 - ebd. 23.1.1989. - 1968 auf einer Terrasse seines Anwesens in Figueras: (v.li.n.re.) N.N., Dalí, Amanda Lear und der französische Sänger Antoine. - Foto. |

Женщины Сальвадора Дали 21.07.2017

У великого сюрреалиста была одна-единственная женщина: его муза, жена и любовница - непостижимая и прекрасная Гала. Или же это не совсем так?
A portrait of Spanish artist Salvador Dali (1904-89) taken December 1972 in Paris. One of his best-known paintings is 'The Persistence of the Memory'. +++ (C) Getty Images/AFP

Останки Сальвадора Дали эксгумируют для проведения теста на отцовство 26.06.2017

Мадридский суд принял решение об эксгумации останков Сальвадора Дали в рамках иска 61-летней женщины, утверждающей, что она является внебрачной дочерью испанского сюрреалиста. Дата эксгумации пока не определена.

Рене Магритт - суперзвезда поп-культуры 16.03.2017

Шляпа, яблоко, занавеска… Философские образы, созданные Рене Магриттом, узнаваемы во всем мире. А теперь этот творивший в прошлом веке художник-сюрреалист стал и звездой интернета.

Загадочный мир Рене Магритта 16.03.2017

Парадокс, абсурд, сочетание несочетаемого – основа основ сюрреализма. Выдающийся бельгийский художник Рене Магритт сдабривал это изрядной порцией иронии.
Titel: DW euromaxx 16.12.2016 Lichtkollektiv 3hund Copyright: DW

Художники подсветили дикую природу (видео) 03.01.2017

Световой сюрреализм дуэта 3hund не требует компьютерной анимации. Даже самые невероятные инсталляции реальны.

Искусство света в дикой природе 03.01.2017

Световой сюрреализм немецкого дуэта 3hund не требует компьютерной анимации.
Ein Angeklagter kommt in Handschellen am 01.06.2016 zum Prozessauftakt in einen Verhandlungssaal des Landgerichts in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Fünf mutmaßliche Mitglieder einer deutschlandweit agierenden Einbrecherbande müssen sich seit Mittwoch am Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Die drei Mazedonier und zwei Serben waren laut Anklage in Geschäftsräume von Firmen, Läden, Bars und Spielhallen eingebrochen, um Bargeld zu erbeuten. Die 30 bis 39 Jahre alten Männer müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/P. Pleul

В Петрозаводске арестован руководитель местного "Мемориала" 15.12.2016

Историк и правозащитник Юрий Дмитриев арестован на два месяца по обвинению в "изготовлении детской порнографии". Он отвергает все обвинения, называя их "сюрреализмом" и "заказухой".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Dirigent Teodor Currentzis Copyright: Oper Perm

Теодор Курентзис: "Веселый коровяк" и сюрреалисты из Пермского края 19.10.2015

Музыкальный обозреватель DW воспользовалась гастролями оркестра MusicAeterna из Перми в Германии, чтобы поговорить с культовым дирижером.
Der amerikanische Präsident James Dale (Jack Nicholson) wird in Mars Attacks! von einem Außerirdischen einer recht rüden Behandlung unterzogen (Szenenfoto). Als kriegslüsterne Aliens vom roten Planeten die Vereinigten Staaten besetzen, ist Dale völlig überfordert, der Invasion Einhalt zu gebieten. Auch die First Lady (Glenn Close) ist nicht gerade prädestiniert, Verhandlungen mit den Eindringlingen zu führen, denn sie ist gerade mit der Renovierung des Weißen Hauses mehr als beschäftigt. Alien-Experte Donald Kessler (Pierce Brosnan) sucht nach einer Lösung, während das ultimative Chaos herrscht und sich die Welt am Rande des Abgrunds befindet... Starttermin des Films von Tim Burton (Batman, Ed Wood) ist der 27.2.1997.

Ужастики Тима Бёртона 26.08.2015

Сюрреалист в гостях у сюрреалиста: в музее Макса Эрнста в Брюле проходит выставка, позволяющая погрузиться в жутковатый мир знаменитого режиссера, продюсера и писателя.
Das Bild Personnages dans un paysage von Joan Miró ist beim Aussteller Dickinson in Maastricht zu sehen (undatiertes handout). Rund 220 Kunst- und Antiquitätenhändler aus 15 Ländern nehmen an der diesjährigen Kunstmesse in der niederländischen Stadt Maastricht teil. «The European Fine Art Fair/TEFAF», die zu den weltweit bedeutendsten Kunsthandelsplätzen zählt, ist vom 7. bis zum 16. März geöffnet. Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch (27.02.2008) mit. - ACHTUNG: Bildverwendung nur im Zusammenhang mit der erwähnten Kunstmesse - dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Поэтичность живописи Жоана Миро 23.07.2015

"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Но приверженность мастера сюрреализма к литературе - еще мало изученный аспект.
+++Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Bildmaterials nur im Rahmen der aktuellen Berichterstattung und mit Nennung des vollständigen Copyrights gestattet ist. Das Bildmaterial ist lediglich zur Berichterstattung im Vorfeld und während der jeweiligen Ausstellung genehmigungs- und gebührenfrei zu verwenden.+++ Miró. Malerei als Poesie - 31. Januar bis 25. Mai 2015 Joan Miró (1893-1983): Peinture-poème („Une étoile caresse le sein d’une négresse”) (Bild- Gedicht [„Ein Stern liebkost die Brust einer Schwarzen]), April 1938, Tate, London © Successió Miró / VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Поэтичность живописи Жоана Миро 23.07.2015

"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Выставка в Дюссельдорфе знакомит с поэтическим языком картин мастера сюрреализма.
Man Ray (1890–1976) - Schwarz und Weiß, 1926 (Abzug 1993 von Pierre Gassmann)(2.2MB). Copyright: Städelmuseum Frankfurt

Шедевры фотоискусства в Брюле 20.04.2015

От реализма до сюрреализма: на выставке в музее Макса Эрнста представлены работы почти сотни всемирно известных фотохудожников.
ARCHIV - Die Schweizer Surrealistin Meret Oppenheim mit eigenen Kunstwerken - der Pelztasse, einem Teller aus Pelz und einem Kohlenobjekt - aufgenommen am 25. März 1975 in einer Ausstellung ihrer Werke im Duisburger Wilhelm-Lehmbruck-Museum. Meret Oppenheim gehört zu den originellsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Am 06.10.2013 hätte sie ihren 100. Geburtstag gehabt. Foto: dpa (zu dpa-Korr. Symbolfigur der Surrealisten - 100. Geburtstag von Meret Oppenheim vom 04.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Мемориальная доска Мерет Оппенгейм открыта в Берлине 06.10.2014

Эта художница-сюрреалистка создавала удивительные абсурдные композиции и позировала в обнаженном виде Ман Рэю. Ее работы входят в лучшие собрания мира.
Roberto Yanez, Enkel von Erich Honecker, ehemaliger Vorsitzender des Staatsrates der DDR, steht am 12.11.2013 in einer Galerie in Berlin vor einem seiner dort ausgestellten Bilder mit dem Titel Abstraktion. In der Ausstellung liest er anschließend aus seinem Gedichtband Frühlingsregen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Внук Хонеккера вернулся в Германию художником 13.11.2013

Роберто Яньес предстал в Берлине в качестве поэта, музыканта и художника-сюрреалиста. По словам внука бывшего лидера ГДР, искусство стало его спасением.
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