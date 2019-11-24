 Сын президента Бразлии заподозрен в незаконном присвоении госсредств | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Сын президента Бразлии заподозрен в незаконном присвоении госсредств

По версии следствия, Флавио Болсонару присваивал деньги, причитавшиеся для зарплат фиктивным сотрудникам. Его отец Жаир Болсонару был избран президентом Бразилии в 2018 году.

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавио

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавио (фото из архива)

В Бразилии возбуждено еще одно расследование в отношении Флавио Болсонару - старшего сына президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в том, что он, работая депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, указывал в списке своих подчиненных людей, которые в действительности не работали на него, сообщает прокуратура в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 24 ноября.

Контекст

Бразильцы, имеющие лицензию, смогут приобретать до пяти тысяч единиц боеприпасов в год. Упрощены закупки оружия из-за рубежа. (08.05.2019)

За полгода до выборов президента неясно, кто будет руководить Бразилией. Возможная победа правоэкстремистского кандидата не сулит стране ничего хорошего, полагает Александр Шосслер. (05.04.2018)

Следователи считают, что таким образом сын президента незаконно присваивал деньги, получаемые от государства для зарплат этим людям. С февраля нынешнего года 38-летний Флавио Болсонару является депутатом Федерального сената (верхней палаты парламента страны).

Подозрительные операции со счетом Флавио Болсонару

В начале года против Флавио Болсонару было начато следствие в связи с подозрительными банковскими операциями. Согласно данным бразильского ведомства по борьбе с преступностью в финансовой сфере, на счет сына президента в июне и июле 2017 года поступили в виде 48 отдельных платежей в общей сложности 96 тысяч бразильских реалов (около 20800 евро). В настоящее время делом занимается верховный суд страны.

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару пришел к власти по итогам второго тура выборов в октябре 2018 года. Принося присягу во время инаугурации в Национальном конгрессе, он заявил: "Это начало освобождения страны от социализма, политической корректности и раздутого госаппарата". Болсонару пообещал "навести порядок в стране" и "восстановить господство морали и этики". 

Смотрите также:

  • Дым от горящих лесов в бассейне Амазонки

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    "Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени

    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

  • горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


Смотреть видео 00:40

В Бразилии армия жестоко разогнала демонстрантов

Контекст

Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

В Бразилии бушуют самые страшные за многие годы лесные пожары. Гигантские волны огня в бассейне Амазонки опустошают все на своем пути. Ужасающие последствия трагедии - в фотогалерее DW. (29.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Бразилии армия жестоко разогнала демонстрантов  

Суд в Бразилии вскрыл коррупцию при подготовке к ЧМ-2014  

Как "мясной скандал" в Бразилии затронул полмира  

Реклама

Самые читаемые

Расследователи установили 7 сотрудников ГРУ, организовавших отравление в Болгарии  

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно