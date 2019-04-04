 Сын Дмитрия Рогозина покинет пост вице-президента ОАК | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2019

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Россия

Сын Дмитрия Рогозина покинет пост вице-президента ОАК

Алексей Рогозин покинет свой пост в Объединенной авиастроительной корпорации в результате сокращения числа руководителей разного уровня.

Самолет Ил-76 производства Авиационного комплекса имени Ильюшина

Самолет Ил-76 производства Авиационного комплекса имени Ильюшина

Сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Алексей оставляет посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 апреля.

Контекст

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)

В России указом президента создана Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). По мнению немецких СМИ, эта инициатива - очередной шаг, направленный на ренационализацию российской экономики. (24.02.2006)

В конце марта правление ОАК одобрило новую управленческую структуру, которая, как предполагается, начнет действовать с 1 мая 2019 года, пишет газета "Коммерсант". В связи с этим сократится число директоров по направлениям, вице-президентов и будет упразднен ряд структурных подразделений. 

Алексей Рогозин стал вице-президентом ОАК в марта 2017 года. В апреле 2017 года его назначили также генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Кто сменит Рогозина-младшего на посту гендиректора Авиационного комплекса имени Ильюшина и главы дивизиона транспортной авиации ОАК, пока не сообщалось. Однако, по информации "Коммерсанта", им может стать глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин, так как "его кандидатура принципиально одобрена всеми заинтересованными сторонами". 

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