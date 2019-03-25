Сына Трампа впервые вызвали на допрос о связях с Россией повесткой

Комитет Сената США по разведке вызвал старшего сына президента США Дональда Трампа для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о вмешательстве России в ход американской предвыборной кампании 2016 года. Первым об этом в среду, 8 мая, сообщил американский новостной портал Axios, однако затем эту информацию, ссылаясь на информированные источники, подтвердил целый ряд газет и информационных агентств.
Сенаторы намерены дополнительно расспросить Дональда Трампа-младшего в связи с его ответами, которые он ранее давал следователям конгресса в ходе "российского расследования". В 2017 году сын президента уже выступал и перед комитетом по разведке, и перед юридическим комитетом. Тогда он утверждал, что знал о плане по постройке в Москве "башни Трампа" (Trump Tower) лишь поверхностно. Однако бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил в феврале в Палате представителей, что примерно 10 раз информировал Трампа-младшего о планах московской постройки.
Первая повестка для члена семьи Трампа
Как отмечают СМИ, впервые сенаторы вызвали повесткой члена семьи президента Трампа. Ранее Трамп-младший получал обычные приглашения на слушания. Кроме того, нынешний случай примечателен тем, что сенатский комитет по разведке, вызвавший сына главы Белого дома, контролирует Республиканская партия президента Трампа.
Это говорит о том, что в Сенате продолжается собственное расследование предположительного вмешательства Москвы в ход президентских выборов в США, несмотря на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел достаточных фактов для предъявления Трампу формального обвинения в нарушении закона. Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр, представивший основные тезисы доклада Мюллера в Сенате, сделал на основании этого заключение о невиновности Трампа.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев