Съесть собаку: в Германии приготовили очень длинного "холодного пса" (фото)

Роннебург • В прошедшие дождливые выходные в тюрингском городе Роннебурге был установлен необычный рекорд. Здесь изготовили почти километровую, вернее - 994,9-метровую "холодную собаку" (нем. Kalter Hund) - традиционный десерт из печенья и шоколадного крема. Предыдущее 734-метровое сладкое достижение школьников из Берлина продержалось два года.

"Холодный пес" с высоты полета дрона

В создании тюрингского "холодного пса" участвовало полсотни детей и полсотни взрослых помощников. Организаторы из общества we4kids предоставили в распоряжение энтузиастов кондитерско-благотворительного дела более полутора тонн шоколада и более 90 тысяч хрустящих печеньиц.

"Холодный пес" в процессе производства

Достижение официально подтвердило жюри из Института рекордов Германии (Rekord-Instituts für Deutschland). Выручку от продажи передадут на покупку специально оборудованного автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями.

"Холодный пес" проходит проверку строгого жюри

Для приготовления этого "холодного" (Kalter) десерта не нужна термическая обработка. "Собачья" (Hund) часть названия происходит от немецкого слова Hunt - шахтерской вагонетки, на которую этот десерт по форме очень даже похож, однако со временем "t" на конце превратилось в "d", что, впрочем, никак не отразилось на вкусовых качествах.

Смотрите также:

Почему рыцарь бедный, а пес холодный?

Языковые курьезы немецкой кухни Холодная собака Собак в Германии на стол, разумеется, не подают. Так называется немецкий десерт "Kalter Hund" (в переводе - "холодная собака"). И готовится этот торт просто, не разогревая духовки: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, напоминающую вагонетку шахтеров "Hunt", и чередуют со слоями шоколадного крема. Дать крему застыть - и на стол!

Языковые курьезы немецкой кухни Фальшивый заяц "Фальшивым зайцем" (Falscher Hase) с середины XIX века в Германии именуют своеобразный рулет из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки. Внутри подготовленной массы размещается слой обжаренной моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. Запеченный в духовке рулет и сегодня нередко заменяет жаркое из кролика или зайца на праздничном столе.

Языковые курьезы немецкой кухни Половина цыпленка "Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.

Языковые курьезы немецкой кухни Небо и земля Еще один курьез рейнского региона, который предлагают в пивных и ресторанах начиная с XVIII века, называется "Небо и земля" ("Himmel un Ääd"). Обжаренную кровяную колбасу подают с картофельным (земля - Ääd/Erde) пюре, яблочным (небо - Himmel) муссом и кольцами подрумяненного лука.

Языковые курьезы немецкой кухни Бедный рыцарь "Аrmer Ritter" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь". Так называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Перед этим их лучше размочить в молоке. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая среда, которая сделала их известными и в России.

Языковые курьезы немецкой кухни Соус чиновника "Beamte" - означает "чиновник", "stippen" - "макать". Изначально соусом "Beamtenstippe" сдабривали свой скудный обед (отварной картофель или картофельное пюре) чиновники с мизерным жалованьем и бедняки. Готовят популярный некогда в ГДР (особенно в Берлине) соус на основе бульона, которым заливают обжаренные лук и мясной фарш (или остатки мяса, колбасы), загустив его ложкой муки.

Языковые курьезы немецкой кухни Швабские пельмени Считается, что метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего изобрели монахи знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn), спрятав желаемое, но не всегда дозволенное, мясо в тесто. По преданию, любимое в немецкой Швабии блюдо - маульташен (Maultaschen) - назвали так, возможно, в честь монастыря.

Языковые курьезы немецкой кухни Укус пчелы "Укус пчелы" ("Bienenstich") - так называется это невесомое на вид и легкое на вкус пирожное. Готовят его из дрожжевого теста, карамелизированной массы из масла, сахара и миндаля, а между ними - взбитые сливки. Поводом для изобретения этой выпечки в XV веке послужило позорное бегство соседей, напавших на будущих пекарей в Андернахе. Юношам удалось прогнать их, открыв пчелиные улья.

Языковые курьезы немецкой кухни Фальшивый кофе Muckefuck - в Германии так называют суррогатный кофе, изготовленный из различных кофезаменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневища топинамбура, плоды шиповника или семена батата. Столь странно звучащее в немецком языке название произошло, вероятно, еще во времена войны с Наполеоном от французского "mocca faux", то есть "фальшивый кофе".

Языковые курьезы немецкой кухни Мороженое-спагетти Изобретателем этой оригинальной формы популярного в Германии десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из пасты в 1969 году. Для Spaghettieis этого ванильное мороженое пропускают через пресс, а томатный соус для "спагетти" заменяют клубничным. Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер



От лейпцигской всячины - до швабских пельменей

Немецкие деликатесы Гутен аппетит! Что немцу хорошо, то и русскому вкусно! Какой русский не любит немецкой еды? Названия у некоторых немецких блюд, скажем честно, иногда режут слух, но это никак не отражается на их аппетитности. ''Голубой кончик'', ''свиной желудок'', ''зеленый соус''…

Немецкие деликатесы Голь на выдумки хитра Немецкая кухня - кухня немецких регионов. Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен, с города Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят такие картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом ''прятали'' мясо от местных феодалов, чтобы не платить им мясную подать.

Немецкие деликатесы Миф о кислой капусте Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из Эльзаса (что во Франции). Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Традиционно подают ее к свиной голени (рульке), а также к жареным колбаскам или со шпиком.

Немецкие деликатесы Вестфальский айнтопф ''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.

Немецкие деликатесы Пицца, паста, карривурст Типично немецкими являются не только традиционные блюда по старым прабабушкиным рецептам. В эту категорию смело можно отнести всякого рода фастфуд, который в Германии многие считают уже чуть ли не своим национальным достоянием - не унаследованным, но приобретенным. Колбаски, посыпанные индийским порошком карри, пицца, картофель фри, спагетти, шаурма (вездесущий в Германии Döner) и т.д.

Немецкие деликатесы Лейпцигская всячина Leipziger Allerlei - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов. Выглядело оно бедно, без мяса... Как видно, сокрытие доходов имеет давние традиции.

Немецкие деликатесы Любимое блюдо Гельмута Коля Пфальцский фаршированный свиной желудок - любимое блюдо бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Этот деликатес с его родины регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок. Через четыре часа его можно подавать к столу.

Немецкие деликатесы ''Зеленый соус'' Зимой и летом - одним цветом! Grüne Sauce - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.

Немецкие деликатесы Вкус - нордический Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это его единственный недостаток. Распространен он в Северной Германии. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.

Немецкие деликатесы Варить - не жарить Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Простое, но культовое блюдо Франконии. Для его приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.

Немецкие деликатесы Швабские пельмени Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав его в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть отца небесного...

Немецкие деликатесы Вестфальский хлеб Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.

Немецкие деликатесы Баварское жаркое Типичная баварская еда должна быть смачной, а по своей питательности это блюдо может конкурировать на высшем уровне. Приятно познакомиться: свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!

Немецкие деликатесы Звездные повара Помимо простой и питательной кухни давние традиции в Германии имеет изысканная кухня для гурманов. В 1966 году лучшим ресторанам начали присваивать заветные ''звезды'': одну, две, три. Таких заведений в разных немецких землях предостаточно. В последние годы наметилась смена поколений. Неофициальным лидером новой немецкой кухни считается Роберт Маас - молодой повар из Кельна. Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"