Съесть собаку: в Германии приготовили очень длинного "холодного пса" (фото)

Роннебург • В прошедшие дождливые выходные в тюрингском городе Роннебурге был установлен необычный рекорд. Здесь изготовили почти километровую, вернее - 994,9-метровую "холодную собаку" (нем. Kalter Hund) - традиционный десерт из печенья и шоколадного крема. Предыдущее 734-метровое сладкое достижение школьников из Берлина продержалось два года.
"Холодный пес" с высоты полета дрона
В создании тюрингского "холодного пса" участвовало полсотни детей и полсотни взрослых помощников. Организаторы из общества we4kids предоставили в распоряжение энтузиастов кондитерско-благотворительного дела более полутора тонн шоколада и более 90 тысяч хрустящих печеньиц.
"Холодный пес" в процессе производства
Достижение официально подтвердило жюри из Института рекордов Германии (Rekord-Instituts für Deutschland). Выручку от продажи передадут на покупку специально оборудованного автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями.
"Холодный пес" проходит проверку строгого жюри
Для приготовления этого "холодного" (Kalter) десерта не нужна термическая обработка. "Собачья" (Hund) часть названия происходит от немецкого слова Hunt - шахтерской вагонетки, на которую этот десерт по форме очень даже похож, однако со временем "t" на конце превратилось в "d", что, впрочем, никак не отразилось на вкусовых качествах.
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Почему рыцарь бедный, а пес холодный?
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Холодная собака
Собак в Германии на стол, разумеется, не подают. Так называется немецкий десерт "Kalter Hund" (в переводе - "холодная собака"). И готовится этот торт просто, не разогревая духовки: из хрустящего печенья, которое слоями укладывают в прямоугольную форму, напоминающую вагонетку шахтеров "Hunt", и чередуют со слоями шоколадного крема. Дать крему застыть - и на стол!
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Языковые курьезы немецкой кухни
Фальшивый заяц
"Фальшивым зайцем" (Falscher Hase) с середины XIX века в Германии именуют своеобразный рулет из мясного фарша, мелко порубленного лука и размоченной в молоке булочки. Внутри подготовленной массы размещается слой обжаренной моркови и 3-4 сваренных вкрутую яйца. Запеченный в духовке рулет и сегодня нередко заменяет жаркое из кролика или зайца на праздничном столе.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Половина цыпленка
"Хальве Хан" (диал. Halve Hahn) - название этого блюда сбивает с толку всех, кто впервые оказывается в пивной на Рейне. Это не половина цыпленка, а всего лишь ржаная булочка с маслом и двумя ломтями голландского сыра. Согласно одной из легенд (а их вокруг этого блюда много!), в 1877 году один житель Кельна накормил так своих гостей, подав по полбулочки вместо обещанных половинок цыплят.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Небо и земля
Еще один курьез рейнского региона, который предлагают в пивных и ресторанах начиная с XVIII века, называется "Небо и земля" ("Himmel un Ääd"). Обжаренную кровяную колбасу подают с картофельным (земля - Ääd/Erde) пюре, яблочным (небо - Himmel) муссом и кольцами подрумяненного лука.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Бедный рыцарь
"Аrmer Ritter" в переводе с немецкого означает "бедный рыцарь". Так называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Перед этим их лучше размочить в молоке. Блюдо незатейливое, прозванное так якобы в эпоху обедневших и странствующих рыцарей. Согласно легенде, в XIX веке такие гренки особенно полюбила малоимущая студенческая среда, которая сделала их известными и в России.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Соус чиновника
"Beamte" - означает "чиновник", "stippen" - "макать". Изначально соусом "Beamtenstippe" сдабривали свой скудный обед (отварной картофель или картофельное пюре) чиновники с мизерным жалованьем и бедняки. Готовят популярный некогда в ГДР (особенно в Берлине) соус на основе бульона, которым заливают обжаренные лук и мясной фарш (или остатки мяса, колбасы), загустив его ложкой муки.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Швабские пельмени
Считается, что метод "сокрытия" еды от глаз Всевышнего изобрели монахи знаменитого монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn), спрятав желаемое, но не всегда дозволенное, мясо в тесто. По преданию, любимое в немецкой Швабии блюдо - маульташен (Maultaschen) - назвали так, возможно, в честь монастыря.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Укус пчелы
"Укус пчелы" ("Bienenstich") - так называется это невесомое на вид и легкое на вкус пирожное. Готовят его из дрожжевого теста, карамелизированной массы из масла, сахара и миндаля, а между ними - взбитые сливки. Поводом для изобретения этой выпечки в XV веке послужило позорное бегство соседей, напавших на будущих пекарей в Андернахе. Юношам удалось прогнать их, открыв пчелиные улья.
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Языковые курьезы немецкой кухни
Фальшивый кофе
Muckefuck - в Германии так называют суррогатный кофе, изготовленный из различных кофезаменителей, таких как ячмень, корень цикория, корневища топинамбура, плоды шиповника или семена батата. Столь странно звучащее в немецком языке название произошло, вероятно, еще во времена войны с Наполеоном от французского "mocca faux", то есть "фальшивый кофе".
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Языковые курьезы немецкой кухни
Мороженое-спагетти
Изобретателем этой оригинальной формы популярного в Германии десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из пасты в 1969 году. Для Spaghettieis этого ванильное мороженое пропускают через пресс, а томатный соус для "спагетти" заменяют клубничным.
Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер
От лейпцигской всячины - до швабских пельменей
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Немецкие деликатесы
Гутен аппетит!
Что немцу хорошо, то и русскому вкусно! Какой русский не любит немецкой еды? Названия у некоторых немецких блюд, скажем честно, иногда режут слух, но это никак не отражается на их аппетитности. ''Голубой кончик'', ''свиной желудок'', ''зеленый соус''…
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Немецкие деликатесы
Голь на выдумки хитра
Немецкая кухня - кухня немецких регионов. Наше кулинарное путешествие по Германии мы начнем в земле Гессен, с города Браунфельс. Здесь с незапамятных времен готовят такие картофельные клецки с мясной начинкой - Nesterhebbes. Тесто для них мешают из сырого и отварного картофеля. Раньше крестьяне таким хитрым способом ''прятали'' мясо от местных феодалов, чтобы не платить им мясную подать.
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Немецкие деликатесы
Миф о кислой капусте
Слухи о немецких корнях кислой капусты (Sauerkraut) сильно преувеличены. Она пришла в Германию из Эльзаса (что во Франции). Действительно, бюргеры ее давно полюбили, но типично немецкой едой кислая капуста не является, несмотря на все распространенные за границей стереотипы. Традиционно подают ее к свиной голени (рульке), а также к жареным колбаскам или со шпиком.
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Немецкие деликатесы
Вестфальский айнтопф
''Слепой петух'' - типичное домашнее блюдо вестфальской кухни (Westfälische Blindhuhn). Несмотря на название, ни кусочка курятины в нем вы не найдете. Для приготовления этого густого немецкого супа (Eintopf) используют овощи, а также зеленую и белую фасоль. Плюс копченый шпик, чтобы придать всему блюду более интенсивный вкус, а для свежести - яблоки и груши.
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Немецкие деликатесы
Пицца, паста, карривурст
Типично немецкими являются не только традиционные блюда по старым прабабушкиным рецептам. В эту категорию смело можно отнести всякого рода фастфуд, который в Германии многие считают уже чуть ли не своим национальным достоянием - не унаследованным, но приобретенным. Колбаски, посыпанные индийским порошком карри, пицца, картофель фри, спагетти, шаурма (вездесущий в Германии Döner) и т.д.
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Немецкие деликатесы
Лейпцигская всячина
Leipziger Allerlei - самое известное блюдо саксонской кухни. Неотъемлемые ингредиенты - спаржа, морковь и речные раки. Согласно легенде, это блюдо в давние времена обычно подавали на стол, когда к хозяевам приходили собиратели налогов. Выглядело оно бедно, без мяса... Как видно, сокрытие доходов имеет давние традиции.
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Немецкие деликатесы
Любимое блюдо Гельмута Коля
Пфальцский фаршированный свиной желудок - любимое блюдо бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Этот деликатес с его родины регулярно подавали иностранным гостям правительства ФРГ. Pfalzer Saumagen - своего рода побочный продукт колбасного производства. Остатки фарша и мяса мешают с картофелем, а затем наполняют этой массой свиной желудок. Через четыре часа его можно подавать к столу.
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Немецкие деликатесы
''Зеленый соус''
Зимой и летом - одним цветом! Grüne Sauce - типичное блюдо гессенской кухни в целом и Франкфурта-на-Майне в частности. Его подают не только к говядине, но и к рыбе. Главные ингредиенты - свежая зелень. В рецепт входят зеленый лук, щавель, кресс-салат, петрушка, огуречник, кервель, кровохлебка малая, а также яичный желток, растительное масло и лимонный сок. Вариаций при этом - огромное множество.
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Немецкие деликатесы
Вкус - нордический
Лабскаус (Labskaus) выглядит не очень аппетитно, но это его единственный недостаток. Распространен он в Северной Германии. Готовится с помощью мясорубки из солонины, картофеля, сельди, репчатого лука и маринованной свеклы. Опытные повара вместо солонины используют бычью грудинку, которую предварительно несколько часов тушат с пряностями.
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Немецкие деликатесы
Варить - не жарить
Blaue Zipfel. Дословно - ''голубой кончик''. Простое, но культовое блюдо Франконии. Для его приготовления используют пряные колбаски, предназначенные для жарки, но их не отправляют на сковородку, а медленно готовят в воде с добавлением уксуса, что придают им характерный голубоватый оттенок. Помимо уксуса в отвар добавляют белое вино, обычно - регионального сорта сильванер.
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Немецкие деликатесы
Швабские пельмени
Маульташен (Maultaschen) - своего рода швабские пельмени. Подают их обычно по пятницам. Некогда предназначались они для того, чтобы в постные дни скрыть мясо от глаз Всевышнего, спрятав его в тесто. Отсюда происходит их второе название: Herrgottsbscheißerle, что-то типа одного из способов обмануть отца небесного...
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Немецкие деликатесы
Вестфальский хлеб
Пумперникель (Pumpernickel) - вестфальский ржаной хлеб. Вкус - пряный, солодовый, сладковатый. Этот региональный деликатес требует особого мастерства, познаний и времени. Готовят его медленно, на пару, более двадцати часов при температуре в сто градусов. Используют для бутербродов и в рецептах разных вестфальских блюд, включая десерты, а также просто ставят на стол к еде.
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Немецкие деликатесы
Баварское жаркое
Типичная баварская еда должна быть смачной, а по своей питательности это блюдо может конкурировать на высшем уровне. Приятно познакомиться: свиное жаркое с хлебными клецками (Schweinsbraten mit Semmelknödeln). Тесто для клецек, которые превосходно впитывают вкуснейший соус, готовят из белого хлеба, яиц и пряных трав. Осталось только заказать большую кружку баварского пива!
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Немецкие деликатесы
Звездные повара
Помимо простой и питательной кухни давние традиции в Германии имеет изысканная кухня для гурманов. В 1966 году лучшим ресторанам начали присваивать заветные ''звезды'': одну, две, три. Таких заведений в разных немецких землях предостаточно. В последние годы наметилась смена поколений. Неофициальным лидером новой немецкой кухни считается Роберт Маас - молодой повар из Кельна.
Автор: Максим Нелюбин
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