Съедобные цветы (фотогалерея)

Съедобные цветы

Одуванчик

Одуванчики знают все. Да и то, что из них можно готовить разные блюда, тоже широко известно. Правда, в этом контексте, как правило, вспоминается салат из одуванчиков. А ведь из этих растений можно также приготовить пикантный суп, нежное желе, не говоря о прекрасном вине, которое получается из этих желтых цветов.