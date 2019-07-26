 Съедобные цветы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.08.2019

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Культура и стиль жизни

Съедобные цветы (фотогалерея)

Лето - пора цветов, среди которых есть и немало съедобных. И пусть некоторые из них уже отцвели, - голодным никто не останется. Какие цветы стоит включать в свой рацион?

  • Блюдо, украшенное цветами

    Съедобные цветы

    Красочные акценты

    Во многих странах цветы с давних пор потребляются в пищу - как в свежем виде, так и маринованными, поджаренными на сковородке, запеченными в духовке, вареными. Цветочные лепестки добавляют для аромата в супы, салаты, мясные блюда, а также используют в качестве украшения различных яств.

  • Настурция

    Съедобные цветы

    Настурция

    Настурция цветет удивительно красивыми ярко-красными, желтыми, оранжевыми цветами. Их можно есть, также как ее листья и даже почки. На вкус цветы слегка горьковатые. Настурция полезна тем, что содержит много витамина С. В 2013 году ученые Университета Вюрцбурга удостоили ее звания "Лекарственное растение года".

  • Бузина

    Съедобные цветы

    Бузина

    Период с мая по июль - время цветения бузины. Ее миниатюрные белые цветки восхитительно благоухают. Из них получаются вкусные ароматные лакомства - желе, чай, сироп, мороженое и даже вино.

  • Роза

    Съедобные цветы

    Роза

    Из нежных лепестков розы можно приготовить настоящие деликатесы. Засахаренные розовые лепестки используются для украшения тортов и пирожных. А какой вкусный из них получается сироп или ликер! На Ближнем Востоке некоторые блюда приправляют розовой водой. Кроме того, она также используется при приготовлении марципана.

  • Фиалка

    Съедобные цветы

    Фиалка

    Засахаренные фиалки - это изысканный десерт. Нередко их используют и как украшение для тортов. А если посыпать ими салат или суп, у блюда появится нежный аромат.

  • Маргаритки

    Съедобные цветы

    Маргаритка

    Букетик из маргариток украсит любой наряд. Из этих цветов девушки также любят плести венки. Но не все знают, что почки и цветки маргариток съедобны. В основном их добавляют в салаты, а также посыпают ими бутерброды. Они придают блюдам ореховый привкус.

  • Одуванчик

    Съедобные цветы

    Одуванчик

    Одуванчики знают все. Да и то, что из них можно готовить разные блюда, тоже широко известно. Правда, в этом контексте, как правило, вспоминается салат из одуванчиков. А ведь из этих растений можно также приготовить пикантный суп, нежное желе, не говоря о прекрасном вине, которое получается из этих желтых цветов.

  • Календула

    Съедобные цветы

    Календула

    Календула (или ноготки) - это родственник одуванчика. Как правило, при упоминании о ней вспоминается аптека и пузырьки с настойками или мазями. А ведь в старину это растение называли "шафраном бедняков", поскольку оно было общедоступным и, заменяя шафран, отлично подкрашивало блюда в желто-оранжевый цвет, придавая им при этом неповторимый терпкий привкус.

  • Анютины глазки

    Съедобные цветы

    Анютины глазки

    Миниатюрные изящные анютины глазки широко распространены в Европе и азиатских странах с умеренным климатом. Их тоже можно использовать как съедобное украшение различных блюд, мороженого, коктейлей. Как правило, перед применением их засахаривают или замораживают.

  • Чина

    Съедобные цветы

    Чина

    Чина - род однолетних и многолетних трав семейства бобовые. У нее очень красивые цветки мотылькового типа - белые, фиолетовые, желтые, оранжевые, лиловые, розовые. Их лепестки могут стать изысканной добавкой для летнего или картофельного салата. По вкусу они напоминают горох.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Наталия Королева


  • Блюдо, украшенное цветами

    Съедобные цветы

    Красочные акценты

    Во многих странах цветы с давних пор потребляются в пищу - как в свежем виде, так и маринованными, поджаренными на сковородке, запеченными в духовке, вареными. Цветочные лепестки добавляют для аромата в супы, салаты, мясные блюда, а также используют в качестве украшения различных яств.

  • Настурция

    Съедобные цветы

    Настурция

    Настурция цветет удивительно красивыми ярко-красными, желтыми, оранжевыми цветами. Их можно есть, также как ее листья и даже почки. На вкус цветы слегка горьковатые. Настурция полезна тем, что содержит много витамина С. В 2013 году ученые Университета Вюрцбурга удостоили ее звания "Лекарственное растение года".

  • Бузина

    Съедобные цветы

    Бузина

    Период с мая по июль - время цветения бузины. Ее миниатюрные белые цветки восхитительно благоухают. Из них получаются вкусные ароматные лакомства - желе, чай, сироп, мороженое и даже вино.

  • Роза

    Съедобные цветы

    Роза

    Из нежных лепестков розы можно приготовить настоящие деликатесы. Засахаренные розовые лепестки используются для украшения тортов и пирожных. А какой вкусный из них получается сироп или ликер! На Ближнем Востоке некоторые блюда приправляют розовой водой. Кроме того, она также используется при приготовлении марципана.

  • Фиалка

    Съедобные цветы

    Фиалка

    Засахаренные фиалки - это изысканный десерт. Нередко их используют и как украшение для тортов. А если посыпать ими салат или суп, у блюда появится нежный аромат.

  • Маргаритки

    Съедобные цветы

    Маргаритка

    Букетик из маргариток украсит любой наряд. Из этих цветов девушки также любят плести венки. Но не все знают, что почки и цветки маргариток съедобны. В основном их добавляют в салаты, а также посыпают ими бутерброды. Они придают блюдам ореховый привкус.

  • Одуванчик

    Съедобные цветы

    Одуванчик

    Одуванчики знают все. Да и то, что из них можно готовить разные блюда, тоже широко известно. Правда, в этом контексте, как правило, вспоминается салат из одуванчиков. А ведь из этих растений можно также приготовить пикантный суп, нежное желе, не говоря о прекрасном вине, которое получается из этих желтых цветов.

  • Календула

    Съедобные цветы

    Календула

    Календула (или ноготки) - это родственник одуванчика. Как правило, при упоминании о ней вспоминается аптека и пузырьки с настойками или мазями. А ведь в старину это растение называли "шафраном бедняков", поскольку оно было общедоступным и, заменяя шафран, отлично подкрашивало блюда в желто-оранжевый цвет, придавая им при этом неповторимый терпкий привкус.

  • Анютины глазки

    Съедобные цветы

    Анютины глазки

    Миниатюрные изящные анютины глазки широко распространены в Европе и азиатских странах с умеренным климатом. Их тоже можно использовать как съедобное украшение различных блюд, мороженого, коктейлей. Как правило, перед применением их засахаривают или замораживают.

  • Чина

    Съедобные цветы

    Чина

    Чина - род однолетних и многолетних трав семейства бобовые. У нее очень красивые цветки мотылькового типа - белые, фиолетовые, желтые, оранжевые, лиловые, розовые. Их лепестки могут стать изысканной добавкой для летнего или картофельного салата. По вкусу они напоминают горох.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Наталия Королева


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