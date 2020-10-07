США ужесточили выдачу виз иностранных специалистам

Власти США ужесточили выдачу неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначаемых для высококвалифицированных рабочих. Как сообщает министерство внутренней безопасности США в ночь на среду, 7 октября, изменения подразумевают, в частности, сокращение числа специальностей, по которым могут работать иностранцы.

Кроме того, работодатели смогут делать только "конкретные" предложения о работе "конкретным" иностранным специалистам, а также усилится проверка заявителей и контроль за ними после получения визы. Правила вступят в силу через 60 дней после официального опубликования.

Выдача рабочих виз H-1B была введена, чтобы заполнить пробелы на рынке труда США и сохранить конкурентоспособность страны в мировой экономике, но в результате программа расширилась - во многом в ущерб американским специалистам, говорится далее в заявлении министерства. По данным ведомства, более полумиллиона владельцев виз H-1B в стране "заменили" на рынке труда американцев, которые потенциально могли бы выполнять ту же работу, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и некоторых отдельных профессиях.

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Где лучше всего работается иностранцам Атлас счастья Всего в мире - около 57 миллионов экспатов, квалифицированных специалистов, уехавших со своей родины на работу в другую страну. И вот уже четвертый год аналитики InterNations, крупнейшего в мире сообщества экспатов, задают вопрос: "Насколько вы довольны своей жизнью за рубежом?" Исследование Expat Insider-2017 показывает, где иностранному специалисту комфортно.

Где лучше всего работается иностранцам Новый акцент В 2017 году в исследовании приняли участие 12500 экспатов. Как и в предыдущие годы, помимо главного рейтинга аналитики сравнили страны по пяти факторам, важным для выбора страны при переезде: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение. И впервые акцент был сделан на жизни вне офиса. Рейтинг (в него вошли 65 стран) получился весьма неожиданным.

Где лучше всего работается иностранцам Первое место Самый большой сюрприз приготовила тройка лидеров. Она полностью сменила свой состав. Пальму первенства в 2017 году получил Бахрейн. Королевство, расположенное на 33 островах в западной части Персидского залива, за год прыгнуло с 19-го места на первое. Экспатам нравятся здесь условия работы. И именно это страна, как никакая другая в мире, дает иностранным специалистам ощущение дома.

Где лучше всего работается иностранцам Второе место На втором месте в общем рейтинге - Коста-Рика. Возможности для профессионального роста открываются в основном в столице Сан-Хосе, но экспаты ценят, прежде всего, качество жизни, дружелюбие и открытость местного населения, возможности, которые существуют здесь для членов семьи. При виде местных песчаных пляжей, впрочем, можно не сомневаться, что иностранцы довольны жизнью в этой стране.

Где лучше всего работается иностранцам Третье место Мексика замыкает тройку лидеров. Она всегда попадала в первую пятерку, но впервые заняла ведущие позиции сразу по трем ключевым показателям. Экспаты легко адаптируется в этой стране, они довольны заработком. И, что не маловажно, могут обеспечить себе высокий уровень жизни, тратя при этом относительно немного.

Где лучше всего работается иностранцам Четвертое место На четвертом месте - Тайвань. Дебютант 2016 года привлекает иностранных специалистов, прежде всего, качеством жизни. Правда, если год назад этот остров в Тихом океане неожиданно оказался в лидерах рейтинга Personal Finance Index, то в 2017 году по фактору "финансовое благосостояние" Тайвань занял лишь 14-е место среди 65 стран в рейтинге.

Где лучше всего работается иностранцам Пятое место Пятерку лидеров замыкает Португалия. Она лидирует по качеству жизни: первое место в одном из пяти ключевых показателей - Quality of Life Index. А вот возможности для карьерного роста здесь весьма скромные - 53-е место в Working Abroad Index. Зато экспатам нравится местный климат, как в прямом, так и в переносном смысле: им легко заводить новых друзей и адаптироваться.

Где лучше всего работается иностранцам Шестое место Если акцент был сделан на жизни вне офиса, то Новая Зеландия просто не могла не попасть в топ-10. Только при виде пейзажей островного государства можно уже испытывать чувство полной удовлетворенности. А если учесть, что и с работой здесь все в порядке, то чем же тут быть недовольным? Правда, разбогатеть здесь, похоже, не получится: в рейтинге Personal Finance Index страна заняла лишь 49-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Седьмое место И снова в топ-10 рейтинга - островное государство, правда, на этот раз в Средиземном море. Мальта занимает седьмое место, и больше всего пунктов она получила именно в сфере работы: пятое место в Working Abroad Index. Экспаты быстро адаптируются к местным условиям, и у них получается совмещать личную жизнь с работой.

Где лучше всего работается иностранцам Восьмое место Колумбия - среди победителей 2017 года. По сравнению с 2016 годом она улучшила свое положение в общем рейтинге, поднявшись на 12 строчек. Больше всего экспаты ценят здесь культуру гостеприимства.

Где лучше всего работается иностранцам Девятое место Попадание в десятку Сингапуру обеспечили два фактора: Quality of Life Index и Family Life Index. По уровню жизни это государство в Юго-Восточной Азии занимает четвертое место, а по степени комфортности проживания для экспата и его семейства - седьмое. Золотая середина у Сингапура по трем другим факторам: условия работы - 23-е место, культура гостеприимства - 24-е, финансы - 35-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Десятое место Последнее место в десятке, но не в общем рейтинге - в него входят 65 стран, занимает Испания. Экспаты отлично проводят здесь свободное от работы времени, с семьей или без, наслаждаются высоким уровнем жизни, но вот только с работой дела здесь, похоже, обстоят не очень. Испания занимает аж 52-е место в рейтинге Working Abroad Index!

Где лучше всего работается иностранцам Германия 23-е место в общем рейтинге. Две три опрошенных ценят стабильность в этой стране. Экспаты в целом довольны работой и заработком, чего они не могут сказать о дружелюбии и гостеприимстве немцев. 56-е место занимает Германия в рейтинге Easy of Settling in. Экспатам сложно находить друзей и они далеки от того, чтобы чувствовать себя здесь как дома.

Где лучше всего работается иностранцам Россия Россия занимает 50-ю строчку в общем рейтинге из 65 стран. В рейтинге Personal Finance Index она расположилась на 22-м месте, опустившись на две строчки за год. А как насчет гостеприимства? Экспатам не так сложно найти здесь друзей, несмотря на то, что русский язык дается им трудно. А вот дружелюбность россиян по отношению к иностранцам они оценивают скромно: 49-е место.

Где лучше всего работается иностранцам Украина Еще в 2016 году Украина удивила аналитиков InterNations: в рейтинге Personal Finance Index она заняла второе место. Прошел год, и она опустилась на 25 строчек в общем рейтинге, заняв 59-е место, а по финансам - лишь 39-е. Именно резкое ухудшение материального благосостояния экспатов стало основной причиной сползания Украины в хвост рейтинга. Экспатам стало также сложнее заводить друзей. Автор: Марина Борисова

