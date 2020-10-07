США ужесточили выдачу виз иностранных специалистам

Власти США ужесточили выдачу неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначаемых для высококвалифицированных рабочих. Как сообщает министерство внутренней безопасности США в ночь на среду, 7 октября, изменения подразумевают, в частности, сокращение числа специальностей, по которым могут работать иностранцы.
Кроме того, работодатели смогут делать только "конкретные" предложения о работе "конкретным" иностранным специалистам, а также усилится проверка заявителей и контроль за ними после получения визы. Правила вступят в силу через 60 дней после официального опубликования.
Выдача рабочих виз H-1B была введена, чтобы заполнить пробелы на рынке труда США и сохранить конкурентоспособность страны в мировой экономике, но в результате программа расширилась - во многом в ущерб американским специалистам, говорится далее в заявлении министерства. По данным ведомства, более полумиллиона владельцев виз H-1B в стране "заменили" на рынке труда американцев, которые потенциально могли бы выполнять ту же работу, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и некоторых отдельных профессиях.
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Где лучше всего работается иностранцам
Атлас счастья
Всего в мире - около 57 миллионов экспатов, квалифицированных специалистов, уехавших со своей родины на работу в другую страну. И вот уже четвертый год аналитики InterNations, крупнейшего в мире сообщества экспатов, задают вопрос: "Насколько вы довольны своей жизнью за рубежом?" Исследование Expat Insider-2017 показывает, где иностранному специалисту комфортно.
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Где лучше всего работается иностранцам
Новый акцент
В 2017 году в исследовании приняли участие 12500 экспатов. Как и в предыдущие годы, помимо главного рейтинга аналитики сравнили страны по пяти факторам, важным для выбора страны при переезде: качество жизни, условия для адаптации, работа, семейная жизнь, финансовое положение. И впервые акцент был сделан на жизни вне офиса. Рейтинг (в него вошли 65 стран) получился весьма неожиданным.
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Где лучше всего работается иностранцам
Первое место
Самый большой сюрприз приготовила тройка лидеров. Она полностью сменила свой состав. Пальму первенства в 2017 году получил Бахрейн. Королевство, расположенное на 33 островах в западной части Персидского залива, за год прыгнуло с 19-го места на первое. Экспатам нравятся здесь условия работы. И именно это страна, как никакая другая в мире, дает иностранным специалистам ощущение дома.
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Где лучше всего работается иностранцам
Второе место
На втором месте в общем рейтинге - Коста-Рика. Возможности для профессионального роста открываются в основном в столице Сан-Хосе, но экспаты ценят, прежде всего, качество жизни, дружелюбие и открытость местного населения, возможности, которые существуют здесь для членов семьи. При виде местных песчаных пляжей, впрочем, можно не сомневаться, что иностранцы довольны жизнью в этой стране.
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Где лучше всего работается иностранцам
Третье место
Мексика замыкает тройку лидеров. Она всегда попадала в первую пятерку, но впервые заняла ведущие позиции сразу по трем ключевым показателям. Экспаты легко адаптируется в этой стране, они довольны заработком. И, что не маловажно, могут обеспечить себе высокий уровень жизни, тратя при этом относительно немного.
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Где лучше всего работается иностранцам
Четвертое место
На четвертом месте - Тайвань. Дебютант 2016 года привлекает иностранных специалистов, прежде всего, качеством жизни. Правда, если год назад этот остров в Тихом океане неожиданно оказался в лидерах рейтинга Personal Finance Index, то в 2017 году по фактору "финансовое благосостояние" Тайвань занял лишь 14-е место среди 65 стран в рейтинге.
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Где лучше всего работается иностранцам
Пятое место
Пятерку лидеров замыкает Португалия. Она лидирует по качеству жизни: первое место в одном из пяти ключевых показателей - Quality of Life Index. А вот возможности для карьерного роста здесь весьма скромные - 53-е место в Working Abroad Index. Зато экспатам нравится местный климат, как в прямом, так и в переносном смысле: им легко заводить новых друзей и адаптироваться.
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Где лучше всего работается иностранцам
Шестое место
Если акцент был сделан на жизни вне офиса, то Новая Зеландия просто не могла не попасть в топ-10. Только при виде пейзажей островного государства можно уже испытывать чувство полной удовлетворенности. А если учесть, что и с работой здесь все в порядке, то чем же тут быть недовольным? Правда, разбогатеть здесь, похоже, не получится: в рейтинге Personal Finance Index страна заняла лишь 49-е место.
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Где лучше всего работается иностранцам
Седьмое место
И снова в топ-10 рейтинга - островное государство, правда, на этот раз в Средиземном море. Мальта занимает седьмое место, и больше всего пунктов она получила именно в сфере работы: пятое место в Working Abroad Index. Экспаты быстро адаптируются к местным условиям, и у них получается совмещать личную жизнь с работой.
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Где лучше всего работается иностранцам
Восьмое место
Колумбия - среди победителей 2017 года. По сравнению с 2016 годом она улучшила свое положение в общем рейтинге, поднявшись на 12 строчек. Больше всего экспаты ценят здесь культуру гостеприимства.
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Где лучше всего работается иностранцам
Девятое место
Попадание в десятку Сингапуру обеспечили два фактора: Quality of Life Index и Family Life Index. По уровню жизни это государство в Юго-Восточной Азии занимает четвертое место, а по степени комфортности проживания для экспата и его семейства - седьмое. Золотая середина у Сингапура по трем другим факторам: условия работы - 23-е место, культура гостеприимства - 24-е, финансы - 35-е место.
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Где лучше всего работается иностранцам
Десятое место
Последнее место в десятке, но не в общем рейтинге - в него входят 65 стран, занимает Испания. Экспаты отлично проводят здесь свободное от работы времени, с семьей или без, наслаждаются высоким уровнем жизни, но вот только с работой дела здесь, похоже, обстоят не очень. Испания занимает аж 52-е место в рейтинге Working Abroad Index!
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Где лучше всего работается иностранцам
Германия
23-е место в общем рейтинге. Две три опрошенных ценят стабильность в этой стране. Экспаты в целом довольны работой и заработком, чего они не могут сказать о дружелюбии и гостеприимстве немцев. 56-е место занимает Германия в рейтинге Easy of Settling in. Экспатам сложно находить друзей и они далеки от того, чтобы чувствовать себя здесь как дома.
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Где лучше всего работается иностранцам
Россия
Россия занимает 50-ю строчку в общем рейтинге из 65 стран. В рейтинге Personal Finance Index она расположилась на 22-м месте, опустившись на две строчки за год. А как насчет гостеприимства? Экспатам не так сложно найти здесь друзей, несмотря на то, что русский язык дается им трудно. А вот дружелюбность россиян по отношению к иностранцам они оценивают скромно: 49-е место.
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Где лучше всего работается иностранцам
Украина
Еще в 2016 году Украина удивила аналитиков InterNations: в рейтинге Personal Finance Index она заняла второе место. Прошел год, и она опустилась на 25 строчек в общем рейтинге, заняв 59-е место, а по финансам - лишь 39-е. Именно резкое ухудшение материального благосостояния экспатов стало основной причиной сползания Украины в хвост рейтинга. Экспатам стало также сложнее заводить друзей.
Автор: Марина Борисова