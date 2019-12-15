 США тайно выдворили двух дипломатов КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2019

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Мир

США тайно выдворили двух дипломатов КНР

Китайских дипломатов впервые за более чем 30 лет выслали из США по подозрению в шпионаже, сообщила газета The New York Times.

На базе ВМС США в Норфолке

На базе ВМС США в Норфолке

Два сотрудника посольства КНР в Вашингтоне были тайно выдворены с территории Соединенных Штатов в октябре, после того как они в сопровождении супруг проникли на один из объектов главной базы Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния). Как сообщила в воскресенье, 15 декабря, американская газета The New York Times (NYT), китайских дипломатов впервые за более чем 30 лет выслали из США по подозрению в шпионаже.

По данным источников издания, американские официальные лица полагают, что минимум один из граждан Китая был агентом китайской разведки под дипломатическим прикрытием. Официально информацию о высылке было решено не разглашать.

Китайцы могли проверять систему охраны базы

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Поскольку сотрудники посольства КНР и их жены не предоставили разрешений на въезд, американские военнослужащие потребовали, чтобы они незамедлительно покинули территорию базы. По данным The New York Times, дипломаты этого не сделали и продолжили движение, после чего доступ им пришлось блокировать с помощью пожарных машин. На замечания охраны дипслужащие заявили, что не понимают английского и просто перепутали маршрут.

Мотивы проникновения на базу устанавливаются. По одной из версий, граждане Китая могли проверять, как работают охранные системы объекта.

МИД КНР и посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировали инцидент.

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