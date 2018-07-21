 США стали основным импортером украинского стрелкового оружия | Новости из Германии об Украине | DW | 21.07.2018

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Украина

США стали основным импортером украинского стрелкового оружия

США купили у Украины более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

Солдат с оружием (фото из архива)

Контекст

Эксперт SIPRI Од Флоран в интервью DW прокомментировала выводы, содержащиеся в новом докладе организации о мировых продажах вооружений, обнародованном в понедельник, 5 декабря. (05.12.2016)

Стокгольмский институт исследования проблем мира представил новые данные об объеме сделок по продаже оружия. Лидером тут по-прежнему остаются США, второе место занимает Россия. (17.03.2015)

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году стали США, сообщает в субботу, 21 июля, "Интерфакс" со ссылкой на данные Госслужбы экспортного контроля Украины (ГСЭКУ).

США купили у Украины более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

Всего в 2017 году Украина экспортировала более 17 тысяч единиц стрелкового вооружения и более 800 единиц легкого вооружения в США, Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию, а также 16 танков БМ "Оплот" в Таиланд.

Данные, которые публикует ГСЭКУ, с 2004 года являются основой для Регистра обычных вооружений ООН.

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    Автор: Сергей Елкин


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