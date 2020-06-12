США сократят военное присутствие в Ираке

США намерены сократить военное присутствие в Ираке в "ближайшие месяцы", говорится в совместном правительственном заявлении Вашингтона и Багдада, опубликованном в пятницу, 12 августа. В связи со "значительным прогрессом" по устранению угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) "Соединенные Штаты продолжат сокращать силы в Ираке", отмечается в документе.

О конкретных сроках и масштабах уменьшения численности войск в заявлении не говорится. На данный момент в Ираке дислоцированы около 5200 американских военнослужащих. В течение последних месяцев США уже сократили число военных баз в Ираке с двенадцати до трех. Вашингтон также подчеркнул, что не намерен настаивать на наличии постоянного контингента в Ираке. Руководство Ирака, со своей стороны, заверило, что обеспечит защиту американских баз.

США и Ирак пытаются стабилизировать отношения

Совместное заявление стало результатом "стратегического диалога", направленного на стабилизацию напряженных отношений между Вашингтоном и Багдадом. Общение на подобном уровне состоялось впервые более чем за десять лет. В условиях пандемии коронавируса межправительственный диалог пришлось вести в режиме онлайн.

В начале 2020 года произошло обострение американо-иракских отношений. Причиной стало убийство с задействованием американских ВВС иранского генерала Касема Сулеймани в районе Багдада. Иракский парламент отреагировал на это требованием вывести из страны всех американских солдат.

Отношения частично стабилизировались после того, как в начале мая в Ираке было сформировано новое правительство под руководством бывшего главы национальной разведки Мустафы аль-Каземи, который выступает за диалог между Ираком и США.

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