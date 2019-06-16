 США создают военную коалицию для защиты танкеров в регионе Персидского залива | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2019

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Мир

США создают военную коалицию для защиты танкеров в регионе Персидского залива

Военная коалиция будет охранять коммерческое судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. США выразили готовность поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством.

Ормузский пролив

Ормузский пролив

На фоне напряженности в отношениях с Ираном США планируют создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива. "Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во вторник, 9 июля, в Вашингтоне.

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

По словам Данфорда, в ближайшие недели выяснится, какие страны обладают политической волей для участия в такой миссии, а затем встанет вопрос о том, готовы ли они внести военный вклад в ее осуществление. Американский генерал отметил, что США готовы поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством. По словам Данфорда, гражданские суда могут эскортироваться кораблями той страны, под флагом которой они ходят.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является одним из самых важных в мире судоходных маршрутов. 12 мая и 12 июня в Оманском заливе произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран. В Тегеране отрицают причастность к этим инцидентам.

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    Автор: Наталья Позднякова


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