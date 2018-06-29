 США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.06.2018

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Мир

США рассматривают возможность вывода своих военных из Германии

35 тысяч американских солдат, находящихся в ФРГ, могут быть отправлены домой или передислоцированы в Польшу, пишет The Washington Post. Речь пока идет лишь о внутреннем исследовании Пентагона.

Американские солдаты в США

Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии. Об этом в субботу, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. В настоящий момент в Германии дислоцированы 35 тысяч военных из США.

По информации газеты, речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.

Контекст

По мнению президента США, страны Евросоюза наживаются на Америке: пользуются ее военной защитой, но выигрывают в торговом балансе. Отдельно он выделил Германию. (11.06.2018)

Политика России стала главной причиной изменений, которые происходят в НАТО. Чтобы быстрее перебрасывать подразделения, альянс создает новые командования и повышает готовность своих сил. (08.06.2018)

Трамп ошеломлен количеством солдат США в Германии

Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов о выводе войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за границей.

По данным The Washington Post, на одной из встреч со своими военными советниками президент Дональд Трамп был "ошеломлен" масштабом присутствия солдат США в Германии.

Американский президент неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на оборону и заявлял, что страны Евросоюза "наживаются на Америке", пользуясь ее военной защитой и выигрывая в торговом балансе с США.

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

U.S. assessing cost of keeping troops in Germany as Trump battles with Europe

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