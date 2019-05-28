 США продолжат поставлять Украине вооружения | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

США продолжат поставлять Украине вооружения

В условиях продолжающегося конфликта в Донбассе США продолжат снабжать Киев оружием, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курст Волкер.

Президент Украины Владимир Зеленский во врмя визита на линию фронта в Луганской области 27 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский во врмя визита на линию фронта в Луганской области 27 мая 2019 года

США в условиях продолжающегося военного конфликта в Донбассе продолжат снабжать украинскую армию оружием. Об этом заявил в ходе интерне-конференции во вторник, 28 мая, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, "Украина, как и любая другая страна, имеет право на самооборону" и президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, решил помочь ей.

Волкер подчеркнул, что целью США является достижение мира на востоке Украины и что основой для мирного урегулирования конфликта в этом регионе служат Минские соглашения. Одновременно он призвал Россию, которая официально не считает себя стороной конфликта, 

"прекратить оккупацию Донбасса".

Контекст

По информации спецпредставителя США по Украине, все больше европейцев поддерживают мнение о необходимости санкций в ответ на керченский конфликт. (17.12.2018)

Спецпредставитель США поддерживает план Мартина Сайдика для Донбасса, но не видит его перспектив без согласия РФ. Курт Волкер также пояснил, как международные наблюдатели могли бы мониторить Керченский пролив. (31.01.2019)

С 2014 года Вашингтон израсходовал на военные нужды Киева около 1 млрд евро. Эта сумма включает в себя расходы на инструкторов для личного состава вооруженных сил Украины, гуманитарную помощь украинским военнослужащим, а также на поставки вооружений, в первую очередь противотанковых.

В Киев 30 мая прибудут министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, которые намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность возобновления минского мирного процесса в так называемом нормандском формате. Об этом сообщает онлайн-издание РБК-Украина со ссылкой на посла Киева в ФРГ Андрея Мельника.

Зеленский посетил станицу в зоне конфликта

По данным ООН, в вооруженном конфликте на востоке Украины за прошедшие пять лет погибли около 13 тысяч человек. Владимир Зеленский 28 мая посетил находящуюся в зоне конфликта станицу Луганскую, чтобы лично ознакомиться с условиями жизни украинских военнослужащих.

Во время предвыборной кампании Зеленский не раз заявлял, что собирается сделать окончание войны в Донбассе своей первостепенной задачей на посту главы государства.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:44

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW.  

Ссылки в интернете

Сообщение издания РБК-Украина о том, что главы МИД ФРГ и Франции Хайко Мас и Жан-Ив ле Дриан собираются посетить Киев

Сообщение издания РБК-Украина о том, что главы МИД ФРГ и Франции Хайко Мас и Жан-Ив ле Дриан собираются посетить Киев

Аудио- и видеофайлы по теме

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?  

Победа Зеленского: как ее оценивают западные эксперты  

Спецпредставитель США прокомментировал слухи об американской военной базе в Украине  

Реклама

Самые читаемые

О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины  

"Новые русские", или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы  

В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно