США продлили срок избавления от ценных бумаг компаний Дерипаски

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США снова продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+ и "Русала".

"En+ и "Русал" обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях. Мы продлеваем лицензии компаний до 12 ноября, чтобы иметь достаточно времени для анализа этих предложений", - сообщается на сайте OFAC в пятницу, 21 сентября. Ранее этот срок был продлен до 23 октября.

США ввели санкции против Олега Дерипаски в апреле 2018 года. Позднее Вашингтон заявил, что может смягчить санкции против компаний, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Олигарх в свою очередь покинул совет директоров En+ и "Русала" и согласился сократить свою долю в En+ до менее чем 50 процентов.

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