 США продлили срок избавления от ценных бумаг компаний Дерипаски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2018

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Мир

США продлили срок избавления от ценных бумаг компаний Дерипаски

Минфин США продлил разрешение на операции с En+ и "Русалом" Олега Дерипаски. Министерство хочет изучить новую структуру собственности компаний.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США снова продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых обязательств En+ и "Русала".

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"En+ и "Русал" обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях. Мы продлеваем лицензии компаний до 12 ноября, чтобы иметь достаточно времени для анализа этих предложений", - сообщается на сайте OFAC в пятницу, 21 сентября. Ранее этот срок был продлен до 23 октября.

США ввели санкции против Олега Дерипаски в апреле 2018 года. Позднее Вашингтон заявил, что может смягчить санкции против компаний, если Дерипаска откажется от контроля над ними. Олигарх в свою очередь покинул совет директоров En+ и "Русала" и согласился сократить свою долю в En+  до менее чем 50 процентов.

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    Автор: Ирина Филатова


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    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

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    В воздухе над Пикалевом нависла особая пыль. Ее источник - три соседствующих друг с другом завода, которые производят цемент, глинозем и соду. За сутки она покрывает тонким ровным слоем припаркованные неподалеку машины, деревья и могильные плиты на кладбище у завода.

  • Завод ООО БазэлЦемент-Пикалево

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

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    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

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  • Женщины Пикалева на работе в теплице

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Альтернатива заводу

    По данным холдинга "Эко-культура", большинство сотрудников теплицы - это жители Пикалева, в основном женщины. К 2022 году тепличное хозяйство пранируют расширить, появится тысяча новых рабочих мест. Для сравнения: на заводах города сейчас работает более трех тысяч человек.

  • Центральная площадь Пикалева

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Ни кино, ни протестов

    Центральная площадь Пикалева, на которой не бывает протестных митингов, и единственный дом культуры на ней, который, впрочем, посещают немногие. В городе нет кинотеатра и всего один ночной клуб. На концерты и праздники пикали - так называют местных жителей - ездят в соседний город Тихвин. Там же играют свадьбы.

  • Стадион Металлург в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Бег с препятствиями

    Стадион "Металлург", построенный в советские годы, находится через дорогу от завода и больше им не финансируется. На асфальтированных дорожках тренируется команда местных легкоатлетов. С каждым годом все труднее находить деньги, чтобы вывозить спортсменов на областные и общероссийские соревнования.

  • Мусорные баки в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Мусорный кризис

    В 2010-х местные активисты пытались наладить раздельный сбор мусора. Попытка провалилась. Весь городской мусор вывозят на небольшую свалку за городом. Его вываливают слоями, не засыпая между ними землю - ее на свалке просто нет. Аналогичная проблема была во время мусорного кризиса в Волоколамске и Коломне.

  • Доска объявлений в Пикалеве

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Работа всем

    По данным местных властей, в Пикалеве нет безработицы. На 50 официальных безработных приходится впятеро больше вакансий. Но маленькие зарплаты не привлекают пикалей, и те уезжают на работу в Тихвин или соседний Бокситогорск.

  • Дорожный знак на выезде из Пикалева

    Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

    Уезжать или оставаться

    По данным местных опросов, 99 процентов пикалевской молодежи мечтает уехать в Санкт-Петербург или другие города по соседству. Чиновники надеются, что в город вернутся молодые семьи или те, кому не понравится жизнь в больших городах.

    Автор: Елена Барышева


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Пикалево сегодня: от завода Дерипаски до помидоров в теплицах

Как выживает знаменитый Пикалево и грозят ли ему антироссийские санкции против Олега Дерипаски - в фоторепортаже DW. (01.06.2018)  

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