 США провели первую атаку на российскую ″фабрику троллей″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

США провели первую атаку на российскую "фабрику троллей"

Промежуточные выборы в Конгресс не случайно прошли без российского вмешательства - по информации Washington Post, американская армия нанесла во время выборов киберудар по российской "фабрике троллей".

Символическое изображение хакера

Во время прошедших 6 ноября 2018 года промежуточных выборов в Конгресс США американские военные нанесли киберудар по "фабрике троллей" в Санкт-Петербурге ("Агентство интернет-исследований", которое связывают с Евгением Пригожиным), лишив ее сотрудников доступа в интернет. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на нескольких официальных лиц. Удар являлся первой атакующей операцией американской армии, направленной против российских хакеров и их вмешательства в американские выборы, сообщает издание.

Контекст

И.о. координатора Центра глобального реагирования при Госдепе Даниэль Киммадж объяснил DW, какая страна самая креативная в деле дезинформации, и как США будут бороться с пропагандой. (03.11.2018)

Зачем работают "фабрики троллей" и как вести себя, столкнувшись с их сотрудниками в Сети, - в инструкции DW. (20.12.2017)

В то же время эксперты не считают, что "фабрика троллей" вышла из строя на долгое время в результате удара. "Подобная операция являлась скорее раздражающим уколом, нежели мерой сдерживания в долгосрочной перспективе", - указал Томас Рид, профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса, посвященный в детали операции.

Между тем американские политики, в частности, сенатор Майк Раундс, считают, что отсутствие российского влияния на выборах в Конгресс 2018 года не было случайностью, а являлось следствием этого упреждающего удара. Операция началась в день выборов и завершилась через день после окончания подсчета голосов. Помимо нарушения работы интернета, хакеры еще в октябре получили от США уведомления о том, что их настоящие имена известны, а также предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы, проходящие в других странах.

В начале февраля и.о. генпрокурора и главы Минюста США Мэтью Уитэкер и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен заявили, что не обнаружили доказательств иностранного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018-го года. В частности, они указали на отсутствие свидетельства того, что "какие-либо действия иностранных правительств или иностранных агентов оказали существенное влияние на объективность выборов в Конгресс, безопасность их инфраструктуры или сопутствующие им политические и агитационные кампании".

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    Автор: Илья Коваль


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