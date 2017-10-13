 США причислят элитные части армии Ирана к террористическим организациям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2019

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Мир

США причислят элитные части армии Ирана к террористическим организациям

США уже в понедельник могут объявить о присвоении "Корпусу стражей исламской революции" статуса террористической организации, рассказали СМИ источники в администрации Трампа.

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (фото из архива)

Военнослужащие "Корпуса стражей исламской революции" (фото из архива)

США намерены в ближайшие дни внести иранскую силовую структуру "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) в список иностранных террористических организаций. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщают агентство Reuters и издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Контекст

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Россия, Иран и Азербайджан тесно сотрудничают в политической сфере, при этом стараясь создать видимость и экономического партнерства. Как оно выглядит на самом деле, выяснила DW. (01.11.2017)

Собеседники СМИ рассказали, что официальное заявление о таком решении может последовать уже в понедельник, 8 апреля.

КСИР является элитным подразделением армии Ирана. Он был основан после исламской революции в 1979 году для защиты установленного в стране режима. Одно из подразделений КСИР оказывает поддержку вооруженным формированиям союзников Тегерана на Ближнем Востоке, в частности, армии Асада в Сирии и ливанскому радикальному шиитскому движению "Хезболлах", отмечает агентство AFP.

Санкции США против Ирана

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон возобновил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

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    Автор: Наталья Позднякова


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В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Статья WSJ

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