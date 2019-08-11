 США призывают стороны избегать насилия в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США призывают стороны избегать насилия в Гонконге

Вашингтон напомнил о важности уважения разных взглядов на фоне протестов в Гонконге. Трамп сдержанно высказывается о происходящем.

Протест в аэропорту Гонконга

Протест в аэропорту Гонконга

Соединенные Штаты призывают стороны конфликта в Гонконге отказаться от насилия. "Обществу больше всего помогает, если разные политические взгляды  в нем уважаются, а также могут выражаться свободно и мирно", - заявил высокопоставленный представитель правительства США в понедельник, 12 августа.

Контекст

Стачка, которая может стать всеобщей, грозит полностью парализовать Гонконг - один из крупнейших азиатских финансовых центров. (05.08.2019)

Пока Эдвард Сноуден скрывается в Гонконге, Китай требует от США объяснений по поводу программы Prism. Кто и зачем принимает разоблачителей и "неудобных" беженцев, выясняла DW. (18.06.2013)

Президент США Дональд Трамп ранее сдержанно высказывался о происходящем в Гонконге, заявляя, что власти Китая действуют ответственно и что протесты крупные и длятся уже долгое время.

Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР. 

Мирный протест 11 августа в Гонконге перерос в столкновения с силовиками. Массовые акции протеста затем продолжились в аэропорту Гонконга, который 12 августа вынужден был отменить все рейсы. Одетые во все черное демонстранты собрались в аэропорту, чтобы выразить свое недовольство действиями властей, а также поведением сотрудников полиции.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотритетакже:

  • Небоскребы Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В джунглях мегаполиса

    7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в специальном административном районе Китая.

  • 22-летняя студентка Залина Хо

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    "Мы еще здесь, и мы боремся"

    Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

  • 25-летний графический дизайнер Фан Чен сидит на лестнице, свесив ноги

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Разочарование до самого потолка

    "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лам одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

  • Соник Ли сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Комикс без супергероев

    Соник Ли живет в квартире в 6 квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в спецадминистративном районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Много обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

  • 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гнет не только со стороны Пекина

    30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

  • Постиранная одежда сушится на веревке на фоне небоскребов Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В Гонконге слишком мало места

    "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

  • Питер Чанг сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гонконгцы опасаются потери идентичности

    23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

  • Руби Люн сидит на стуле в комнате

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Тревожный взгляд в будущее

    22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?"

    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 01:45

Революция пока отменяется - демонстранты в Гонконге сложили зонтики

Контекст

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

Причина массовых акций протеста в Гонконге - не только беспокойство молодежи по поводу прав и свобод. Гнев вызывает и безудержный рост цен в мегаполисе. О собственном жилье многие могут лишь мечтать. (23.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Революция пока отменяется - демонстранты в Гонконге сложили зонтики  

Демонстранты готовятся к штурму администрации Гонконга  

Гонконг парализован массовыми протестами  

Также по теме

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz | Tränengas

Мирные протесты в Гонконге переросли в столкновения с силовиками 11.08.2019

В нескольких районах Гонконга прошли санкционированные и несанкционированные митинги с требованиями призвать к ответственности власти автономии и прекратить полицейское насилие в отношении демонстрантов.

Hongkong Protest gegen China | Flughafen - Demonstration & Lahmlegung Flugverkehr

В аэропорту Гонконга отменены все вылеты из-за акции протестов 12.08.2019

Тысячи демонстрантов протестуют четвертый день в зале прилета гонконгского аэропорта. Из-за акции протеста все рейсы отменены.

Hongkong | Proteste

Полиция применила слезоточивый газ на антиправительственных протестах в Гонконге 21.07.2019

Жители Гонконга массово протестуют против влияния Китая на политику автономии и требуют отставки главы администрации. Силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Реклама

Самые читаемые

Первое интервью гей-пары усыновителей из Москвы: Мы - нормальная семья. Родители, которых поискать  

Против девушки, которую полицейский ударил на акции в Москве, открыто дело  

Комментарий: Авария под Архангельском - медийный Чернобыль российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно