 США призвали ФРГ учесть опасения соседей по поводу ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.12.2018

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Мир

США призвали ФРГ учесть опасения соседей по поводу "Северного потока-2"

Госдепартамент США приветствовал резолюцию Европарламента с призывом отменить строительство "Северного потока-2". В Госдепе считают, что ФРГ должна учесть опасения союзников по поводу этого "политического проекта".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

США приветствовали недавние шаги Европарламента по "привлечению России к ответственности за агрессию против Украины". В заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 15 декабря, отмечается, что резолюция, принятая Европарламентом 12 декабря, "вновь подчеркивает важность роли Украины в поставках энергоносителей в Европу и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем газопровода "Северный поток-2" как политический проект".

Госдепартамент США в этой связи призвал Германию прислушаться к опасениям многих ее соседей, "чья безопасность будет подорвана из-за этого газопровода". Госдеп приветствовал единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России, отметив, что Вашингтон поддерживает мнение ЕС о том, что "нападение России на украинские корабли в Черном море 25 октября является нарушением международного права".

Контекст

Давление на правительство ФРГ с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2" продолжает расти. Но возможно ли еще это или точка невозврата пройдена? (13.12.2018)

Берлин нацелен на сохранение транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода. Выход ФРГ из проекта повлечет отказ от этого политического требования, заявил Хайко Мас. (03.12.2018)

В заявлении Госдепа подчеркивается, что "Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за ее действия и сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками в формировании единого фронта против агрессии Кремля".

Германия, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, пока не отказывается от поддержки "Северного потока-2". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал газопровод  "предпринимательским проектом политического масштаба". А глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил, что выход Германии из проекта нанесет ущерб Украине, поскольку отказ от "Северного потока-2" означал бы и отказ от политического требования Берлина о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию.

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    Автор: Андрей Гурков


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