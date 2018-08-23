 США призвали ООН добавить в черный список по КНДР российские компании | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

США призвали ООН добавить в черный список по КНДР российские компании

Вашингтон представил в ООН заявку на внесение двух российских компаний и шести судов в черный список нарушителей санкций в отношении КНДР.

Голосование в Совбезе по санкциям против КНДР

Голосование в Совбезе по санкциям против КНДР (фото из архива)

США призвали Совет Безопасности ООН внести в черный список две российские судоходные компании и шесть судов под российским флагом за нарушение санкций против Северной Кореи, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги в четверг, 23 августа. За два дня до этого США внесли эти компании и суда в свой очередной санкционный список. По информации Минфина США, две российские фирмы - Primorye Maritime Logistics Co Ltd и Gudzon Shipping Co LLC, базирующиеся во Владивостоке, способствовали запрещенной перевозке товаров и продуктов в КНДР.

Запрос, представленный Комитету ООН по санкциям в среду, 22 августа, стал третьей попыткой США за последние два месяца усилить давление на Северную Корею с целью демонтажа ее ядерной и ракетной программ. Комитет должен рассмотреть запрос до 29 августа. Ожидается, что Россия выступит против подобного расширения черного списка. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже назвал это незаконными мерами.

Москва и Пекин за ослабление санкций против КНДР

Контекст

Северная Корея незаконно поставляла оружие в Сирию и Мьянму, а также экспортировала уголь, в том числе и в Россию. Уголь доставлялся по фальшивым документам, сообщает Reuters. (03.02.2018)

Под новые санкции США подпали три компании РФ, шесть судов и два гражданина России. Меры введены из-за работы с КНДР и действий Москвы в киберпространстве. (21.08.2018)

Москва и Пекин уже дважды в июле и августе блокировали попытки Вашингтона добавить в черный список нарушителей санкций ООН в отношении Северной Кореи новых фигурантов. Они призвали Совет Безопасности рассмотреть вопрос об ослаблении санкций против КНДР в качестве поощрения за прекращение ракетных испытаний.

США, в свою очередь, выступают за сохранение максимального давления до тех пор, пока Северная Корея полностью не откажется от своей ядерной и ракетной программ. В конце августа в рамках процесса нормализации отношений США и КНДР госсекретарь Майк Помпео совершит четвертую поездку в Пхеньян. Его будет сопровождать новый спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген.

В 2017 году Совет Безопасности ООН принял три пакета санкций, запрещающих экспорт сырья и других товаров из Северной Кореи и строго ограничивающих импорт, включая важнейшие поставки нефти. Санкции направлены на перекрытие источников финансирования для реализации военных программ КНДР.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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