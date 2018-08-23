США призвали ООН добавить в черный список по КНДР российские компании

США призвали Совет Безопасности ООН внести в черный список две российские судоходные компании и шесть судов под российским флагом за нарушение санкций против Северной Кореи, сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги в четверг, 23 августа. За два дня до этого США внесли эти компании и суда в свой очередной санкционный список. По информации Минфина США, две российские фирмы - Primorye Maritime Logistics Co Ltd и Gudzon Shipping Co LLC, базирующиеся во Владивостоке, способствовали запрещенной перевозке товаров и продуктов в КНДР.
Запрос, представленный Комитету ООН по санкциям в среду, 22 августа, стал третьей попыткой США за последние два месяца усилить давление на Северную Корею с целью демонтажа ее ядерной и ракетной программ. Комитет должен рассмотреть запрос до 29 августа. Ожидается, что Россия выступит против подобного расширения черного списка. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже назвал это незаконными мерами.
Москва и Пекин за ослабление санкций против КНДР
Москва и Пекин уже дважды в июле и августе блокировали попытки Вашингтона добавить в черный список нарушителей санкций ООН в отношении Северной Кореи новых фигурантов. Они призвали Совет Безопасности рассмотреть вопрос об ослаблении санкций против КНДР в качестве поощрения за прекращение ракетных испытаний.
США, в свою очередь, выступают за сохранение максимального давления до тех пор, пока Северная Корея полностью не откажется от своей ядерной и ракетной программ. В конце августа в рамках процесса нормализации отношений США и КНДР госсекретарь Майк Помпео совершит четвертую поездку в Пхеньян. Его будет сопровождать новый спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген.
В 2017 году Совет Безопасности ООН принял три пакета санкций, запрещающих экспорт сырья и других товаров из Северной Кореи и строго ограничивающих импорт, включая важнейшие поставки нефти. Санкции направлены на перекрытие источников финансирования для реализации военных программ КНДР.
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Ракеты и бомбы Северной Кореи
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Начало - во времена позднего Ким Ир Сена
Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.
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Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний
Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.
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Ким Чен Ын: небывалая активность
При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.
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В сторону Гуама
В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Над территорией Японии
29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Шестой ядерный
Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.
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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов
Заседания и осуждающие заявления
Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.
Автор: Григорий Аросев