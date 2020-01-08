США призвали к сотрудничеству в расследовании крушения "Боинга" в Иране

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к "полноценному сотрудничеству" в расследовании крушения украинского пассажирского самолета в Иране. Соединенные Штаты "продолжат пристально изучать инцидент и готовы предложить Украине всю возможную помощь", заявил глава Госдепартамента в среду, 8 января. Ранее власти в Тегеране отказались передать американской стороне бортовые самописцы на анализ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также прокомментировал трагедию, унесшую жизни десятков канадцев. Правительство страны будет тесно работать со своими международными партнерами, чтобы убедиться в тщательном расследовании катастрофы и получении ответов на вопросы канадской стороны, говорится в заявлении Трюдо. Безопасность сограждан является приоритетом для властей Канады, подчеркнул ее премьер-министр.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту граждане 7 стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.

Тегеран назвал причиной крушения возгорание двигателя

Иранская сторона заявила, что авиалайнер разбился из-за возгорания двигателя. В заявлении посольства Украины в Тегеране говорится, что причины катастрофы пока не установлены. При этом в первоначальной версии заявления утверждалось, что самолет разбился, судя по всему, из-за технического дефекта, а возможность теракта исключалась. Позднее украинская сторона удалила эту версию, назвав гипотезы неофициальными.

Зеленский и Гончарук призвали воздержаться от спекуляций

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук предостерегли от спекуляций до оглашения результатов расследования. С 9 января украинским самолетам запрещено пользоваться воздушным пространством Ирана.

Между тем британское издание Daily Mail опубликовало фотографии с места падения авиалайнера. Авторы обратили внимание на несколько групп похожих по форме и размерам отверстий на обломках фюзеляжа. Издание привело мнение авиационных экспертов из OPS Group, усмотревших в ситуации сходство с катастрофой Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" в июле 2014 года. Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области.

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