США придумали новый способ сдерживать российский энергосектор

Власти США еще больше усиливают давление на российский энергетический сектор. Палата представителей Конгресса США одобрила 25 марта законопроект под номером H.R. 1616, за который проголосовало подавляющее большинство членов палаты: чуть менее 400 против 24.

Короткое название законопроекта - "О европейской энергетической безопасности и диверсификации". Первая цель, которую сформулировал автор законопроекта, республиканец Адам Кинзингер, заключается в том, чтобы помочь "сократить зависимость европейских стран от поставок энергоносителей из государств, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость (других. - Ред.) для ненадлежащего политического влияния". Россия, по словам Кинзингера, использует природный газ "для принуждения, подавления и влияния на другие страны".

Вторая провозглашенная цель законопроекта, который поддержан обеими партиями в Конгрессе - республиканцами и демократами - заключается в том, чтобы способствовать европейцам в укреплении их энергетической безопасности. "Европейские страны" при этом в законопроекте - это не только страны ЕС, но и восточноевропейские государства, такие как Молдавия и Украина.

Вашингтон: помочь европейцам и поддержать своих экспортеров

Наконец, законодатели хотят своей инициативой стимулировать поток американских инвестиций в энергоинфраструктуру в Европе и увеличить экспорт энергоносителей и технологий из США. На эти цели, по оценке бюджетного ведомства Конгресса, госдепартамент США может потратить в течение ближайших десяти лет, до 2029 года, порядка одного миллиарда долларов. Для этой цели предполагается создать "Фонд противодействия российскому влиянию".

Роль сжиженного газа в мировом экспорте газа, по прогнозу Shell, возрастет

По оценке агентства "Блумберг", 580 миллионов будут израсходованы уже до 2022 года. Но даже миллиард долларов - сумма не очень большая, когда речь идет об инвестициях в энергетические проекты: таких денег едва ли хватит на реализацию самостоятельного крупного инвест-проекта, но вполне хватит, чтобы оказать дополнительное финансирование уже существующему, говорят эксперты.

В тексте законодательной инициативы сформулированы различные возможности для расходования средств: от поддержки развития газотранспортной инфраструктуры до инвестиций в возобновляемые источники энергии. На практике самым вероятным может стать софинансирование терминалов по приему сжиженного газа в странах Балтии и в Польше, полагает эксперт по России, профессор университета в австрийском Инсбруке Герхард Манготт (Gerhard Mangott).

Между европейцами в вопросе газа единства нет

В Евросоюзе сегодня нет единства, когда дело доходит до импорта энергоносителей: так же, как европейцы не могут прийти к общему мнению, например, по газопроводу "Северный поток-2", они расходятся во мнениях касательно импорта сжиженного газа (СПГ) из США.

Несмотря на то, что законопроект провозглашает своей целью "помогать ЕС", руководство Евросоюза, скорее всего, будет рассматривать этот шаг американских законодателей как недружественный по сути, предположил Герхард Манготт: "Это еще одна попытка вмешаться в европейскую политику энергобезопасности, так, словно европейцы сами были бы не в состоянии о ней позаботиться". В то же время новые члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии, по мнению эксперта, с удовольствием примут предложение Вашингтона.

При этом восточные европейцы готовы платить за СПГ из США в среднем на 20 процентов больше, чем за поставки российского трубопроводного газа, - по политическим соображениям, говорит Манготт: "Для Польши, Украины и стран Балтии важнее независимость от России. Это обстоятельство используют США, чтобы увеличить собственный экспорт энергоносителей". Он, впрочем, считает открытым вопрос, захотят ли американские экспортеры сжиженного газа направлять танкеры именно в Европу, а не в Азию, где, в свою очередь, выше цены на газ. Для России новый законопроект, по его словам, не представляет большой угрозы, но усилит тренд на ослабление энергетических связей восточноевропейских стран с Россией.

Ожидается, что законопроект, инициированный обеими партиями, поддержат в Сенате, который контролируют республиканцы. То, что президент США Дональд Трамп поставит подпись под документом, тоже считается вероятным.

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