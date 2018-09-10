 США пригрозили Дамаску жестким ответом на применение химоружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2018

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Мир

США пригрозили Дамаску жестким ответом на применение химоружия

В Белом доме согласовали жесткий ответ Сирии в случае применения Дамаском химического оружия. Президент Турции Эрдоган заявил, что гуманитарную катастрофу в провинции Идлиб могут прекратить Иран и РФ.

Авианалет на Идлиб (8 сентября 2018 г.)

Авианалет на Идлиб (8 сентября 2018 г.)

США пригрозили сирийскому правительству жесткими ответными мерами в случае применения войсками Башара Асада химического оружия. Об этом Белый дом уже договорился со своими союзниками Великобританией и Францией, заявил в понедельник, 10 сентября, советник по национальной безопасности США Джон Болтон. "В прошедшие дни мы уже попытались передать свое сообщение: при третьем случае применения химического оружия ответ будет куда жестче", - сказал Болтон. Ранее из правительственных кругов США сообщалось, что в Белом доме располагают доказательствами подготовки Дамаском нового военного удара с применением химоружия против повстанцев в провинции Идлиб.

Контекст

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

Тактика выжженной земли задумана не для того, чтобы вернуть доверие миллионов сирийцев, по-прежнему находящихся в Идлибе, пишет обозреватель FAZ. (10.09.2018)

В конце минувшей недели сирийские и российские военные самолеты уже произвели многочисленные налеты на контролируемые повстанцами районы в Идлибе. Провинция, которая находится на границе с Турцией, является последней территорией, остающейся под контролем оппонентами Башара Асада. В Идлибе живут около 3 миллионов человек. По данным ООН, между 1 и 9 сентября свои дома были вынуждены покинуть более 30 тысяч местных жителей в Идлибе, а также некоторых районов провинции Хама. ООН предупреждает, что ситуация может обернуться самой тяжелой гуманитарной катастрофой столетия.

В связи с ожидаемым наступлением сирийских войск на Идлиб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество к переговорам. "Иначе за это будет расплачиваться весь мир", - заявил Эрдоган в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal во вторник, 11 сентября. Сирийское наступление на Идлиб несет в себе большие риски для Турции и Европы, написал Эрдоган. По его мнению, ответственность за ликвидацию гуманитарной катастрофы в регионе могли бы взять на себя Иран и Россия.

По запросу России во вторник, 11 сентября, будет проведено открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

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  • Тереза Мэй

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    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?  

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