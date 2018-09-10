США пригрозили Дамаску жестким ответом на применение химоружия

США пригрозили сирийскому правительству жесткими ответными мерами в случае применения войсками Башара Асада химического оружия. Об этом Белый дом уже договорился со своими союзниками Великобританией и Францией, заявил в понедельник, 10 сентября, советник по национальной безопасности США Джон Болтон. "В прошедшие дни мы уже попытались передать свое сообщение: при третьем случае применения химического оружия ответ будет куда жестче", - сказал Болтон. Ранее из правительственных кругов США сообщалось, что в Белом доме располагают доказательствами подготовки Дамаском нового военного удара с применением химоружия против повстанцев в провинции Идлиб.

В конце минувшей недели сирийские и российские военные самолеты уже произвели многочисленные налеты на контролируемые повстанцами районы в Идлибе. Провинция, которая находится на границе с Турцией, является последней территорией, остающейся под контролем оппонентами Башара Асада. В Идлибе живут около 3 миллионов человек. По данным ООН, между 1 и 9 сентября свои дома были вынуждены покинуть более 30 тысяч местных жителей в Идлибе, а также некоторых районов провинции Хама. ООН предупреждает, что ситуация может обернуться самой тяжелой гуманитарной катастрофой столетия.

В связи с ожидаемым наступлением сирийских войск на Идлиб, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество к переговорам. "Иначе за это будет расплачиваться весь мир", - заявил Эрдоган в статье, опубликованной в газете Wall Street Journal во вторник, 11 сентября. Сирийское наступление на Идлиб несет в себе большие риски для Турции и Европы, написал Эрдоган. По его мнению, ответственность за ликвидацию гуманитарной катастрофы в регионе могли бы взять на себя Иран и Россия.

По запросу России во вторник, 11 сентября, будет проведено открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе.

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