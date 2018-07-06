 США приветствуют новый закон Украины о нацбезопасности | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

США приветствуют новый закон Украины о нацбезопасности

Новый закон "О национальной безопасности Украины" дает основу для более тесного взаимодействия Киева с НАТО, заявила Хизер Нойерт.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Принятый закон "О национальной безопасности Украины" будет способствовать дальнейшей интеграции страны с Западом. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в пятницу, 6 июля.

Контекст

Финансовая помощь Украине со стороны ЕС и других западных доноров дала толчок реформам, выяснили киевские экономисты. DW о том, насколько эффективно расходовались миллиардные суммы. (06.07.2018)

Пока экс-президента Украины Виктора Януковича заочно судят за госизмену, в его бывшей охотничьей резиденции обустроили кемпинг. Статус земель остается неопределенным. Репортаж DW. (04.07.2018)

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", - сказала Нойерт. По ее словам, США и далее готовы поддерживать украинские реформы в сфере обороны и безопасности, которые направлены на то, чтобы "укрепить возможности Украины защищать ее территориальную целостность".

Закон "О национальной безопасности Украины" разрабатывали три года при поддержке экспертов НАТО, ЕС и США. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 5 июля.

Документ закрепляет положение о том, что расходы Украины на безопасность и оборону должны составлять не менее 5 процентов ВВП, при этом 3 процента - только на оборону. В нем также расписана новая система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов.

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  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

Через 4 года после бегства экс-президента Украины Януковича его охотничья резиденция "Сухолучье" частично разграблена, статус ее не определен. Но отдохнуть там теперь может любой желающий. (04.07.2018)  

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