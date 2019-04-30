США предупредили Шри-Ланку об опасности новых атак

Посол Соединенных Штатов в Шри-Ланке предупредила о возможности новых нападений на островном государстве. "Огромный прогресс уже достигнут, благодаря задержаниям, но я не думаю, что история закончена. Мы думаем, что ведется активное планирование новых атак", - заявила во вторник, 30 апреля, посол США в Шри-Ланке Алайна Теплиц. По ее словам, активные члены террористической группировки, ответственной за взрывы в церквях и отелях, могут до сих пор находиться на свободе.

Между тем в местной полиции объявили о том, что повышенные меры безопасности будут пока сохранены, поскольку "полиция и армия все еще выслеживают подозреваемых".

Среди погибших в результате терактов в Шри-Ланке - более 40 иностранцев

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели почти одновременно 21 апреля. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего шри-ланкийского аэропорта Бандаранаике.

Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - 42 иностранца.

После терактов распространились сообщения о том, что разведка страны знала о готовящихся терактах, но не сделала ничего для их предотвращения. Два министра в правительстве Шри-Ланки прямо заявили о провале спецслужб.

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