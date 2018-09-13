 США предложили Китаю продолжить торговые переговоры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США предложили Китаю продолжить торговые переговоры

Ранее Вашингтон и Пекин ввели обоюдные таможенные пошлины. Теперь Пекин хочет возобновить диалог, заявил советник Дональда Трампа по экономическим вопросам.

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и глава Минфина США Стивен Мнучин (архив)

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и глава Минфина США Стивен Мнучин, июль 2017 года

Министр финансов США Стивен Мнучин предложили Китаю возобновить торговые переговоры. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу в интервью телеканалу Fox Business в среду, 12 сентября. "Мы получили информацию о том, что китайское правительство желает продолжить переговоры", - заявил Кудлоу.

Он оценил возобновление диалога положительно, отметив, что "в большинстве случаев разговаривать лучше, чем молчать". Вашингтон открыт для переговоров, если КНР в них серьезно заинтересован, подчеркнул советник Трампа, указав вместе с тем, что "не может дать никаких гарантий". 

Контекст

Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина? (25.07.2018)

Дональд Трамп действует согласно девизу "Америка превыше всего". Но в будущем место мирового лидера может занять Китай - как в экономическом, так и политическом плане, считает Миодраг Шорич. (11.11.2017)

Американско-китайский торговый конфликт 

Торговый конфликт США и Китая длится не первый месяц. Белый дом обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности. Кроме того, по заявлению Трампа, в торговле с Китаем дефицит США слишком высок. В июле 2018 года Вашингтон ввел  25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. 23 августа последовали новые пошлины - на этот раз на товары из КНР общей стоимостью 16 млрд долларов. В Китае заявили о вступлении в силу ответных пошлин. 

В то же время представители обеих стран не раз встречались, чтобы обсудить и уладить разногласия. Последний раунд торговых переговоров состоялся 22-23 августа.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:40
Now live
02:40 мин

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

Ссылки в интернете

Fox Business: США предложили КНР новый раунд торговых переговоров

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп взялся за старое: отмена пошлин против ЕС отменяется  

Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС  

Удивительный сосед Трамп - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 2  

Также по теме

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно 04.05.2018

Представители Китая и США обсуждали торговую политику и установление ограничительных мер на ввоз продукции. Ранее Пекин предложил Вашингтону пониженные пошлины на импорт автомобилей.

Argentinien Treffen G20-Finanzminister und IWF

Глава Минфина США предложил "большой семерке" беспошлинную зону 22.07.2018

На встрече глав Минфинов стран G20 в Буэнос-Айресе представитель Совета Евросоюза призвал Вашингтон не ставить условий для создания зоны свободной торговли.

Реклама

Самые читаемые

Почему Кремль так долго искал подозреваемых по делу Скрипалей  

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии  

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно