 США полностью запрещают импорт нефти из Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2019

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Мир

США полностью запрещают импорт нефти из Ирана

В ноябре Вашингтон запретил покупать иранскую нефть под угрозой санкций. Исключения для восьми стран истекают в начале мая. Белый дом заявил о намерении расширять экономическое давление на Тегеран.

Флаг Ирана на фоне нефтяной вышки в Персидском заливе

Соединенные Штаты в начале мая не станут продлевать временные исключения, которые позволяют ряду стран покупать у Ирана нефть без угрозы попасть под санкции США. Решение президента Дональда Трампа нацелено на то, чтобы "свести к нулю" экспорт нефти из Исламской Республики и тем самым лишить "режим его основного источника дохода", говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 22 апреля.

Администрация Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Тегеран, говорится в заявлении. По информации Белого дома, "дестабилизирующая деятельность" Ирана угрожает США, их партнерам, а также безопасности на Ближнем Востоке.

На мировом рынке нефти по-прежнему наблюдается хорошее предложение, написал госсекретарь США Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter. Вашингтон уверен в стабильности рынка, добавил глава Госдепартамента, подчеркнув "максимальное давление на иранский режим".

Санкции США в отношении Ирана

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Контекст

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

5 ноября Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекают через 180 дней. В этом списке оказались Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также два государства-члена Евросоюза - Греция и Италия.

Турция осуждает, Израиль приветствует намерение США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Вашингтона не продлевать исключения. Он подчеркнул важность позиции Соединенных Штатов для усиления "давления на террористический режим Ирана". Нетаньяху назвал решение США "правильным путем" для того, чтобы "остановить иранскую агрессию".

В свою очередь, официальная Анкара выступила с осуждением Вашингтона. По мнению турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, подобный шаг не будет способствовать миру и стабильности в регионе, а нанесет ущерб народу Исламской Республики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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