 США передали России похищенные из архива указы Николая II | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2019

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Россия

США передали России похищенные из архива указы Николая II

Посол США в РФ Джон Хантсман передал Москве 16 императорских указов 1905-1914 годов. Они были похищены в 1994 году из петербургского архива и выставлены на аукцион.

Посол США в РФ Джон Хантсман

Посол США в РФ Джон Хантсман

Соединенные Штаты передали России похищенные 25 лет назад исторические архивные документы, обнаруженные на американском аукционе. В среду, 18 сентября, в Москве посол США Джон Хантсман вручил российской стороне 16 указов императора Николая II, датированные 1905-1914 годами.

Во время торжественной церемонии американский дипломат признал кризис доверия между двумя государствами и отметил, что подобные жесты являются лучшим способом его преодолеть. "Рядовые россияне правильно смогут интерпретировать этот важный шаг, который сделан в знак уважения перед российской стороной", - цитирует его слова "Интерфакс". По словам Хантсмана, "американцы испытывают глубокое чувство уважения к истории России".

Посол также напомнил, что Москва и Вашингтон сотрудничают в целом ряде областей в сфере правоохранения, а представители правоохранительных ведомств двух стран регулярно встречаются для обмена информацией.

Минкульт РФ обратился к США в 2014 году

По данным регионального атташе следственной службы министерства внутренней безопасности США Кэти Бэй, в 2014 году российское министерство культуры обратилось к Вашингтону с запросом, в котором говорилось о выставленных на аукционе российских исторических документах.

Контекст

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"Нам сообщили, что 16 указов за подписью императора Николая II были похищены из российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге в 1994 году", - указала она далее. Позже удалось установить подлинность документов и подтвердить факт их хищения из российского архива.

В свою очередь глава департамента музеев Минкульта РФ Владислав Кононов пообещал, что документы вернутся на место хранения в Центральный государственный архив в Санкт-Петербурге. По его словам, речь идет о документах о награждении более чем 1200 человек.

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    Автор: Ирина Филатова


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