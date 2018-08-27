США отвергли притязания Ирана на контроль Ормузского пролива

США не признают территориальные претензии Ирана на Ормузский пролив, через который проходит важный маршрут движения нефтяных танкеров. "Исламская Республика не контролирует Ормузский пролив, он является международным водным путем. Соединенные Штаты продолжат сотрудничество со своими партнерами по обеспечению свободы судоходства и свободного потока торговли на международных водных путях", - написал вечером 27 августа в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в тот же день командующий морским флотом Корпуса стражей исламской революции Алиреса Тангсири заявил, что его страна полностью контролирует Персидский залив и Ормузский пролив. "Мы можем гарантировать безопасность Персидского залива, и нет никакой необходимости присутствия США и других государств не из данного региона", - подчеркнул он. По словам Тангсири, Иран контролирует как военное, так и гражданское судоходство.

Иран грозит блокировать Ормузский пролив

В конце июля иранское руководство пригрозило заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам в том случае, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировке поставок нефти. "Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - заявил он.

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Всего через него проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

Выход США из иранского соглашения

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября больше не покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.

В частности, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю. После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.

Смотрите также:

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Противостояние не утихает Израиль, Палестинская автономия, Сирия, Иран... Проблем в их отношениях с годами не становится меньше. Впрочем, очередной виток противостояния формально спровоцировали действия еще одного игрока на мировой сцене: США.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Решение Трампа В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп неожиданно признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства своей страны из Тель-Авива. Это решение предсказуемо вызвало массовые протесты в ряде арабских стран, сдержанное порицание в Европе и бурный восторг в самóм Израиле.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Обвинение в адрес Ирана В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его правительства новых доказательств того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. На следующий же день МАГАТЭ заявило, что не подтверждает обвинения Нетаньяху.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Удар Израиля по Сирии В ночь на 10 мая Израиль обстрелял ракетами Сирию, позже заявив, что это была реакция на ракетный обстрел израильских военных баз на Голанских высотах, который якобы совершил иранский Корпус стражей исламской революции с сирийской территории. По сообщениям военных, в результате операции была уничтожена почти вся военная инфраструктура Ирана в Сирии.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Аятолла угрожает Сразу после этого иранский аятолла Ахмед Хатами пригрозил разрушить Тель-Авив и Хайфу, "если Израиль будет вести себя безрассудно". Хатами также обещал, что Иран, вопреки давлению со стороны Запада, только усилит свою ракетную мощь.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Посольство все-таки переехало 14 мая - в день, когда отмечается провозглашение независимости Израиля - дипмиссия в Иерусалиме начала работу. Из США на открытие приезжали министр финансов Мнучин, советник президента Кушнер, его жена и дочь Трампа Иванка. Церемония открытия получилась яркой и представительной.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Кровавые столкновения Открытие посольства, еще и приуроченное к 70-летию Израиля, предсказуемо привело к крупномасштабным беспорядкам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В результате столкновений погибли десятки палестинцев.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Турция отзывает посла После столкновений в секторе Газа турецкие власти заявили, что отзывают своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, находясь в Великобритании, что считает действия Израиля в отношении палестинцев "геноцидом".

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Израиль удвоит количество пограничников В связи с возможным еще бóльшим усилением напряжения с палестинцами, правительство Израиля заявило о намерении удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. В общей сложности израильские границы планируют усилить тремя бригадами пехоты.

2018 - год нового обострения на Ближнем Востоке Победа на "Евровидении": луч позитива И словно луч света в темном царстве: на недавно завершившемся песенном конкурсе "Евровидение" победила израильтянка Нетта. В том, что Израиль может провести следующий конкурс на высшем уровне, сомнений нет. Но какой будет в стране обстановка в мае 2019 года? Автор: Григорий Аросев

