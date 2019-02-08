США отвергли претензии России по договору о РСМД

США отвергли претензии России по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнув, что они не нарушают положений этого документа, а, наоборот, полностью соблюдают их. "США неоднократно разъясняли российским должностным лицам в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, почему действия США соответствуют требованиям", - говорится в заявлении миссии США при НАТО, обнародованном в пятницу, 8 февраля.

В заявлении подробно опровергаются утверждения министерства обороны РФ о том, что противоракетная система "Иджис", универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени, "аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам средней и меньшей дальности", и ударные беспилотники нарушают условия ДРСМД и должны быть уничтожены.

"Иджис" , ракеты-мишени и баспилотники

В заявлении миссии США при НАТО, в частности, говорится, что "система противоракетной обороны "Иджис" (Aegis Ashore) не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования, программного обеспечения, средств управления огнем, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет", поэтому данная система не является такой же пусковой установкой, как Мk-41, хотя и "использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система вертикального пуска".

В документе подчеркивается, что не нарушают условий ДРСМД и ракеты-мишени, используемые при разработке противоракетных систем. Что же касается ударных беспилотников, то ДРСМД, по мнению представителей миссии США при НАТО, "не ставит никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов", а термин "ракета", который используется в договоре, "применим лишь к одноразовым изделиям".

США начали процедуру выхода из ДРСМД 1 февраля, обвинив Россию в нарушении этого документа. Россия также приостановила свое участие в договоре, а президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны заняться разработкой ранее запрещенных классов ракет.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

