США опасаются российских подлодок с гиперзвуковыми ракетами

Россия к 2024 году приведет в полную боеготовность подводный флот, оснащенный гиперзвуковыми ракетами. Об этом в субботу, 22 сентября, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с докладами американской разведки. Как отмечает телеканал, к этому сроку количество новейших субмарин четвертого поколения планируется довести до восьми, и для этих целей Россия сократила расходы на модернизацию надводного сегмента флота.

CNBC приписывает этим подлодкам класс "Борей 2" или "Борей-А". Каждая из них несет на борту 20 ракет "Булава" с разделяющейся головной частью - они будут способны переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, поясняет телеканал, один "Борей 2" сможет запустить 200 сверхзвуковых ракет, и США пока не в состоянии предотвратить эту угрозу. Ранее CNBC сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и система "Авангард" будут приведены в боевую готовность к 2020 году.

"Бореи" и "Булава"

Сейчас на вооружении ВМФ России находятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей". "Юрий Долгорукий" несет боевое дежурство на Северном флоте, "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - на Тихоокеанском. До 2020 года запланирован ввод в строй еще одного атомохода - подводного крейсера модернизированного проекта 955 "Борей-А" "Князь Владимир". В настоящее время корабль проходит испытания. Его экипаж уже сформирован и подготовлен в учебном центре ВМФ. Ожидается, что "Князь Владимир" поступит на вооружение до конца текущего года.

Ракета "Булава" поступила в ВМФ в начале 2013 года одновременно с включением в состав флота головного подводного крейсера "Юрий Долгорукий". С этого момента "Бореи" и "Булава" стали основой морской составляющей ядерных сил России.

Радиус действия ракеты - восемь тысяч километров, стартовая масса - 36,8 тонны. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, способных менять траекторию полета по высоте и курсу.

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