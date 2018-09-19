 США ожидают ядерного разоружения КНДР к 2021 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2018

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Мир

США ожидают ядерного разоружения КНДР к 2021 году

В Вашингтоне ожидают, что процесс денуклеаризации Северной Кореи завершится к 2021 году, заявил Майк Помпео. США поддерживают усилия КНДР в ядерном разоружении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Соединенные Штаты ожидают, что к 2021 году процесс денуклеаризации Северной Кореи должен завершиться. Об этом заявил в среду, 19 сентября, госсекретарь США Майк Помпео. Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи в ходе трехдневного саммита в Пхеньяне подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Помпео приветствовал результаты встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. На основании этих результатов правительство США готово "без промедления" проводить переговоры с властями КНДР об изменениях в двусторонних отношениях, добавил госсекретарь. Президент США Дональд Трамп также назвал результаты саммита "грандиозным прогрессом".

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Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил помощь в дальнейшем осуществлении процесса денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Гутерриша, Организация Объединенных Наций готова поддержать стороны "любым способом, который они сочтут полезным".

Позитивные итоги саммита в Пхеньяне

Трехдневный саммит лидеров Южной Кореи и КНДР проходит с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На повестке дня встречи стояло прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки. В свою очередь, южнокорейский президент заявил о намерении двух стран подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.

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