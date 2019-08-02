 США объявили о новых санкциях против РФ по делу Скрипаля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2019

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Мир

США объявили о новых санкциях против РФ по делу Скрипаля

США вводят второй пакет санкций против России в связи с покушением на бывшего агента Сергея Скрипаля. Госдеп полагает, что эти меры ограничат доступ России к миллиардам долларов.

Следователи в Англии после отравления Сергея Скрипаля

Следователи в Англии после отравления Сергея Скрипаля

Вашингтон объявил о расширении санкций против России из-за отравления в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Американская администрация будет выступать против продления любых кредитов, а также против финансовой и технической помощи России со стороны международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд, сообщила в субботу, 3 августа, представительница Государственного департамента США Морган Ортагус.

По ее словам, будет введен запрет на участие банков США в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству. Кроме того, ограничения коснутся лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

По данным Госдепа, эти меры позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. В то же время, как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства, администрация США установила, что в интересах национальной безопасности страны важно частично снять ограничения на банковские кредиты и экспорт.

Так, в документе перечисляются статьи экспорта, решение по которым будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае. Это касается экспорта, необходимого для проведения космических полетов, для обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации, а также экспорта предназначенного для гражданских конечных пользователей и для стопроцентно американских "дочек" и других иностранных компаний, действующих в России.

Контекст

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

В интервью DW британский эксперт из Chatham House Джеймс Никси прокомментировал возможную санкционную политику Лондона после "Брекзита". (18.04.2019)

Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут оставаться в силе как минимум 12 месяцев.

Первый пакет санкций в отношении России в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием Вашингтон ввел в августе 2018 года. Штрафные меры предусматривали запрет на поставки в Россию товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском Солсбери. По версии следствия, яд - нервнопаралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

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    Автор: Ирина Филатова


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